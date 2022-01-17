Украл бутылку водки: на Волыни мужчину на 4 года бросили за решетку из-за кражи на 64 грн

Украл бутылку водки: на Волыни мужчину на 4 года бросили за решетку из-за кражи на 64 грн

Мужчина украл водку, находясь на условно-досрочном увольнении.

В поселке Маневичи Волынской области к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который украл бутылку водки.

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Об этом идет речь в приговоре Маневицкого районного суда Волынской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, ранее судимый мужчина 26 ноября 2021 украл из магазина бутылку водки, емкостью 0,5 л и стоимостью 64 гривен 17 копеек без НДС. Он спрятал алкоголь в штанах, а когда это заметили продавцы, отказался заплатить и сбежал.

Во время суда мужчина вину признал и рассказал, что на момент совершения преступления был нетрезв. Он раскаялся и просил его строго не наказывать.

На суде установили, что мужчина возместил магазину стоимость украденного. Однако суд квалифицировал грабеж, как "тяжкое преступление", совершенное повторно, поскольку мужчина имел судимость за кражи.

"Вместе с тем суд принимает во внимание данные о личности обвиняемого, а именно: посредственную характеристику по месту жительства, что он нигде не работает, ранее судим, совершил умышленное тяжкое преступление во время освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы условно-досрочно за совершение умышленных преступлений", — говорится в приговоре суда.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 186 УК Украины и приговорил его к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы. Поскольку осужденный 6 месяцев не отбыл наказание за другое преступление, то он проведет в тюрьме 4 года и 9 месяцев. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

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