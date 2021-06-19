Украл урну и скрылся в вольере: на Волыни чудак напугал людей, потому что не смог похитить велосипед

Житель сначала хотел украсть один из велосипедов, однако все они были на замке, так что он прихватил с собой лишь урну.

В Ковеле задержали чудаковатого вора, который хотел украсть велосипед, но ограничился мусорным ведром. Перед тем как забрать чужое, мужчина прыгнул с четвертого этажа многоэтажки.

Что он там делал и где в итоге его нашли — говорится 19 июня в сюжете ТСН.19:30.

На кадрах видно, как мужчина повис на окне четвертого этажа и, не удержавшись, упал, ударившись о козырек подъезда, а затем — приземлился на асфальт. Как он после такого удара ничего не сломал — местным невдомек.

На видео видно, как прыгуна пытался удержать мужчина в белой футболке — житель одной из квартир. По телефону он рассказал, что пока спасал неудачника, тот его даже травмировал.

"Мизинец поломал на правой руке. Я хотел вытащить. На видео видно, как он дергался и наоборот пошел вниз", — рассказал житель дома Сергей.

А началось все после того, как незнакомца спросили, что он делает в подъезде. Тот объяснить не мог и бросился к окну. Мужчина был в носках и с ножом, чем очень напугал жителей дома.

Приключения того дня, как выяснилось, у мужчины только начались. После падения он, прихрамывая, помчался в другой подъезд. По дороге прихватил с собой мусорное ведро, хотя сначала хотел украсть один из велосипедов. Поскольку все они были на замке — так бежать пришлось пешком.

Ловкач перепрыгнул через металлическое ограждение — и ушел. Далее вместе с урной мужчина побежал территории детского сада и скрылся в вольере. Здесь его и поймали копы.

Как выяснилось, задержанный мужчина уже имел проблемы с законом. Только в мае его освободили.

"Как полицейские выяснили, это 40-летний житель. Он ранее судим и был освобожден условно досрочно", — сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Волынской области Анна Павловская.

Теперь мужчина, день у которого выдался очень насыщенным, о своих приключениях вспоминает в СИЗО. За повторную кражу ему, скорее всего, снова придется сесть за решетку.

Новости Украины: на Волыни мужчина пытался украсть велосипед, но ограничился мусоркой

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