Украли двух коров с пастбища и сдали на мясо: в Тернопольской области мужчин отправили за решетку

Украли двух коров с пастбища и сдали на мясо: в Тернопольской области мужчин отправили за решетку

Подозреваемые в суде свою вину признали.

В Тернопольской области до лишение свободы осудили двух молодых людей, которые украли двух коров из пастбища и сдали их на мясокомбинат.

Об этом говорится в приговоре Збаражского районного суда Тернопольской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, двое мужчин, один из которых на тот момент был еще несовершеннолетним, 1 ноября 2018 года из пастбища в с. Козяри Тернопольской области украли двух коров стоимостью более 27 тыс. грн. Животных они сдали на мясо.

В суде подозреваемые свою вину признали и раскаялись. Потерпевшая рассказала суду, что обвиняемые частично компенсировали ее потерю коров, однако она просила суд удовлетворить ее иск по поводу материального и морального ущерба.

Одного из подозреваемых суд приговорил к 3 годам лишения свободы, однако он был осужден и за другие преступления и еще не отбыл наказание, а потому он будет находиться за решеткой 3 года и 6 месяцев.

Другого подозреваемого приговорили к 2 годам лишения свободы, однако он также уже был осужден приговорами других судов, а потому будет находиться в тюрьме 3 года и 3 месяца. Также второй осужденный должен уплатить потерпевшей 13515 грн материальной и 2500 грн моральной компенсаций.

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