Украсят 50 тысячами фонариков, покрытых кристаллами Сваровски: самая популярная елка мира направляется в Нью-Йорк

Идеальное дерево удалось найти в штате Мэриленд.

Самая популярная елка мира, которую ежегодно зажигают возле Рокфеллер центра, уже направляется в Нью-Йорк.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45.

Новости мира: самая популярная елка на планете уже направляется в Нью-Йорк

Идеальное дерево удалось найти в штате Мэриленд. Его высота – 24 с лишним метра. До последнего главную елку Штатов держали в тайне и следили, чтобы она не сломалась. Но теперь предстала еще более сложная задача – доставить ее невредимой. Дереву придется преодолеть 233 км в грузовике и прибыть оно в Нью-Йорк должно уже завтра. Елку украсят 50 тысячами фонариков покрытых кристаллами Сваровски. А зажгут торжественно 1 декабря. В прошлом году доступ к праздничному дереву был закрыт из-за коронавирусных ограничений. Позволят ли подойти к ней в этом году – пока неизвестно. Но само мероприятие точно будут транслировать онлайн.

Напомним:

В Киеве на Софийской площади начали подготовку к новогодним праздникам. Администрация Киева и организаторы главной елки Украины уже утвердили концепцию новогодне-рождественского проекта.

Администрация Киева и организаторы главной елки Украины уже утвердили концепцию новогодне-рождественского проекта. Главную новогоднюю елку на Софийской площади начнут собирать в конце ноября. В этом году главную елку страны на Софийской площади украсят по тематике Рождества – с вертепом и шатром. Над елкой будет подниматься купол в виде звездного неба.

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