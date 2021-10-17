Укрощение строптивых: как воспитать послушную ребенка без крика и ссор

Дети не обязаны делиться игрушками.
Воспитать послушного ребенка без крика и ссор — о таком мечтают едва ли не все родители. Впрочем, на практике сдержать шквал эмоций взрослым не всегда под силу. Журналисты посетили еврейскую семью, в которой уверены, что спокойных родителей дети поймут быстрее, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.
Семья столичного молодежного раввина раз забирают детей из сада. Сюда малых отдали уже в полтора года.
Еврейская семья, проживающая в Киеве - Ариэль, Черри и их девочки — Мусия и Наве. Черри — долгое время жила во Франции, составляет программы для воспитания дошкольников. Поэтому с детьми мама говорит на французском, папа — на русском и на иврите.
Они рассказывают, что дети не обязаны делиться игрушками, как нас учили в детстве, потому что — говорят — в будущем ребенок не сможет отстоять свое. Зато если их не заставлять, то охотно сделают это сами.
Ариэль замечает — они каждый раз озвучивают детям все дальнейшие планы — это уважение к ребенку. Таким образом, семья избегает большинства конфликтов.
Ариэль говорит: частое "нет" — отбивает в детях желание исследовать мир.
- Дайте им не запрет — а альтернативу, советуют в еврейской семье. Каждый вечер родители дают им выбрать то, что хотят одеть завтра. Давать выбор ребенку — чуть ли не самое главное правило. Помощь по кухне — только по желанию. Но есть и правила.
- Наконец-то — о крике — понятный для взрослых пример от Ариэль, когда руководитель кричит на подчиненного, подчиненный, конечно, испугается и послушает, и вот будет ли уважать?
- Дети не ставят себе целью специально быть непослушными, быть злыми. Они не действуют как плохие люди. Если они плачут или не слушаются, мы не думаем, что они делают нам назло — это у них сейчас какие-то сложности. Мы для того, чтобы им помогать. Они не действуют непослушно специально против нас.
- Они не знают слова "наказание". Они знают, что последствия.
"Даже когда я расстроена и они это видят, я говорю, что иду в свою комнату успокоиться, а потом возвращаюсь. Нельзя учить ребенка успокаиваться, когда сам нервничаешь. И я учу их как успокоиться, когда расстроен. Можно кричать в диванные подушки, рисовать и т.д ", — резюмировала Ариэль.
Корреспондент ТСН Евгения Цветанская
Читайте также:
- Укрощение строптивых: как украинско-датская семья воспитывает детей и чем отличается жизнь в Киеве