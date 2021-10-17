Укрощение строптивых: как воспитать послушную ребенка без крика и ссор

Дети не обязаны делиться игрушками.

Воспитать послушного ребенка без крика и ссор — о таком мечтают едва ли не все родители. Впрочем, на практике сдержать шквал эмоций взрослым не всегда под силу. Журналисты посетили еврейскую семью, в которой уверены, что спокойных родителей дети поймут быстрее, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Семья столичного молодежного раввина раз забирают детей из сада. Сюда малых отдали уже в полтора года.

Еврейская семья, проживающая в Киеве - Ариэль, Черри и их девочки — Мусия и Наве. Черри — долгое время жила во Франции, составляет программы для воспитания дошкольников. Поэтому с детьми мама говорит на французском, папа — на русском и на иврите.

Они рассказывают, что дети не обязаны делиться игрушками, как нас учили в детстве, потому что — говорят — в будущем ребенок не сможет отстоять свое. Зато если их не заставлять, то охотно сделают это сами.

Ариэль замечает — они каждый раз озвучивают детям все дальнейшие планы — это уважение к ребенку. Таким образом, семья избегает большинства конфликтов.

Ариэль говорит: частое "нет" — отбивает в детях желание исследовать мир.

Дайте им не запрет — а альтернативу, советуют в еврейской семье. Каждый вечер родители дают им выбрать то, что хотят одеть завтра. Давать выбор ребенку — чуть ли не самое главное правило. Помощь по кухне — только по желанию. Но есть и правила.

Наконец-то — о крике — понятный для взрослых пример от Ариэль, когда руководитель кричит на подчиненного, подчиненный, конечно, испугается и послушает, и вот будет ли уважать?

Дети не ставят себе целью специально быть непослушными, быть злыми. Они не действуют как плохие люди. Если они плачут или не слушаются, мы не думаем, что они делают нам назло — это у них сейчас какие-то сложности. Мы для того, чтобы им помогать. Они не действуют непослушно специально против нас.

Они не знают слова "наказание". Они знают, что последствия.

"Даже когда я расстроена и они это видят, я говорю, что иду в свою комнату успокоиться, а потом возвращаюсь. Нельзя учить ребенка успокаиваться, когда сам нервничаешь. И я учу их как успокоиться, когда расстроен. Можно кричать в диванные подушки, рисовать и т.д ", — резюмировала Ариэль.

Корреспондент ТСН Евгения Цветанская

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