Укрощение строптивых: в воспитании детей в украинско-арабской семье придется прислушиваться ко всем родственникам

По мусульманским традициям молодые родители каждый вечер обзванивают всех родственников.

Послушать маму, свекровь, двоюродную тетю и, наконец, запутаться в воспитании собственного ребенка. Украинский мамам психологи советуют прислушиваться исключительно к себе. Но совет не работает, когда ты жена араба.

Об особенностях воспитания в украинско-арабской семьи в серии цикла «Укрощение строптивых», только в ТСН.

У мусульман каждый член огромной семьи имеет право дать маме совет в воспитании детей.

Полуторагодовалый Салах сын в украинско-иракской семье Альсаидов — мама Екатерина, отец Сейф. 17 лет назад Сейф переехал в Украину учиться. Думал, в Венецию, а попал — в Винницу. Он ожоговый и пластический хирург. Сейчас оба в сфере красоты. Когда родился Салах, в паре советовались, которые мусульманские традиции применят в воспитании сына.

1. ПАПУ НАДО УВАЖАТЬ И НЕМНОГО БОЯТЬСЯ

В уход за младенцами мужчины в мусульманских обычно не вовлечены. Это уже Сейф — европеизировался.

«В Ираке родители не занимаются детьми. Мама всегда, и в любом возрасте мама занимается воспитанием. Папа — работой. Так, чтобы занимался с утра до вечера и переодевал, менял подгузники — ни-ни», — рассказывает Сейф.

2. ПАПА — САМЫЙ АВТОРИТЕТ

Сейчас и играет, и читает, и молится с сыном. Впрочем, серьезно за его воспитание как папа, говорит, возьмется лет с трех.

«Сейчас он больше проводит время с мамой, потому что мама для него доброта, безопасность. А я даже Кати говорю, что после того, как ему будет 3 — 4, ты будешь забывать о нем, потому что он будет все время со мной. Как будет взрослеть, так больше будет воспитания серьезное», — убеждает мужчина.

«У нас такое правило, что к папе больше уважения и немного страха. Ребенка никто не бьет. Но страх должен быть, когда Салах играет, я сказала: «Ой, я сейчас папы позову». И я ему внушаю переживания, папа — это последняя мера», — сообщает мама Катя.

Сейф объясняет, что его не били никогда. Впрочем, папы слушался с одного только взгляда. Уважал за то, что тот имеет силу, но ее не использует.

3. МАМА И ПАПА — ЗАОДНО

Хотя папа — и последняя инстанция, правила у обоих родителей — едины.

«Сейф не скажет перед ребенком, что я не права. И то же самое. Перед ребенком папа за маму, мама за папу, чтобы авторитет не расходился», — рассказывают супруги.

4. Витамин «НЕТ»

Пока малыш познает мир — запретов в мусульманских семьях — минимум. Чем взрослее ребенок, тем чаще родители применяют витамин «нет».

«Нужно давать витамин« нет», витамин «ноу», это чтобы ребенок привык слушать слово «нет». Есть вещи, нельзя. Он не понимает, но они остаются в подсознании. Есть дети, которые не понимают слово «нет». В 4-5 дети должны вести себя культурно, а есть дети, которые ведут себя не так, потому что витамина «нет» мало», — утверждает Сейф.

5. СИЛА СЕМЬИ

Каждый вечер в семье непрерывный «Скайп-связь». По мусульманским традициям обзванивают всех родственников. И это не преувеличение.

«Укрощение строптивых» | Особенности воспитания в украинско-арабской семье

«Каждый вечер мы звоним бабушкам, каждый вечер мы звоним прабабушкам, узнаем как у них дела, по камерам. Перед сном никто не ложится спать, пока мы не расскажем, как у них дела, как у них прошел день. Чтобы ребенок видел, что он растет в большой семье, мамой, папой она не ограничивается, чтобы в будущем тоже нас никогда не оставил», — рассказывает Катя.

«Нет такого понятия, семьи перестанут общаться. Все могут говорить свое мнение по воспитанию. У нас нет фразы, что «это мой ребенок». «Мой ребенок» всей его семьи, всей нашей семьи, общий», — говорит Сейф.

«Вот эту фразу:« Я сама решу, как воспитывать моего ребенка», я не могу сказать его маме. Нет, никогда», — подтверждает Катя.

Таким образом, уверены Катя и Сейф, у ребенка формируется ценность семьи. И на всю жизнь — надежный тыл. «У нас - мы должны почитать перед ребенком своих родителей, чтобы он потом почитал нас», — заключает Сейф.

Автор: Евгения Цветанськая

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