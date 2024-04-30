"Укрпочта" распродает свои авто: как купить и сколько они стоят

Будут продавать авто не поштучно, а лотами.

"Укрпочта" распродает свой транспорт. Это легковые машины, грузовые, прицепы, тракторы — всего на "Прозорро" выставили 531 единицу. Транспорт, который хотят продать или старый, или после аварии и ездить уже не может.

Во сколько же оценили такую технику и каких покупателей ждут - в сюжете корреспондента ТСН Инны Боднар.

Некоторые машины "Укрпочты" стоят в сорняках, а потому компания решила их продать. Самая старая машина - ЗИЛ, трал тягач - 80-х годов. В первых рядах стоят самые новые машины.

"Мы решили вставить на аукцион и дать возможность тем людям, которые замаються автомобилями. Думаю это прежде всего люди, которые занимаются автомобилями для военных, приобрести это. Собрать из 5 - одну. И направить там где нужно. Сразу отвечаю на вопрос имеем ли мы право передать бесплатно - нет не имеем", - говорит генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Игорь Смелянский

Будут продавать не поштучно, а лотами. Лоты поделены по регионам. Самый большой – вот этот киевский лот – 134 единицы. Стартовая цена в миллион сто тысяч гривен.

Чтобы привлечь как можно больше покупателей, гендиректор почты записывает мотивационное видео наверху. Деньги, говорит, очень нужные компании. Потому что после каждого обстрела страдает их имущество.

На аукцион со старыми машина "Укрпочта" выходит не в первый раз. До полномасштабного вторжения на "Прозорро" продали полтысячи машин с первого раза.

Автомобили "Укрпочты"

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Напомним, "Укрпочта" выпустила марку "Оружие Победы. Made in Ukraine".

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