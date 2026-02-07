"Укрпочта" вляпалась в скандалы с сексуальным подтекстом: что известно

Укрпочта / © Укрпочта

Прошло всего несколько дней с тех пор, как глава «Укрпочты» Игорь Смелянский обозвал «проституткой» пользовательницу соцсети, которая осмелилась раскритиковать новый логотип государственной компании, как национальный почтовый оператор снова оскандалился. На этот раз возмущение украинцев вызвала неоднозначная рекламная кампания ко Дню святого Валентина.

ТСН.ua разбирался со всеми скандалами с сексуальным подтекстом, в которые вляпалась «Укрпочта».

Перевернутый рожок за 600 тысяч грн

Все началось с того, что по случаю 32-й годовщины «Укрпочта» обновила логотип.

«Мы обновили стиль бренда, усилив его украинскую идентичность: поправили анатомию знака почтового рожка и сделали его похожим на украинскую букву У», — пояснили в студии Spiilka Design Büro, где выполняли заказ на ребрендинг.

Когда же стало известно, что на эту затею было потрачено около 600 тыс. грн, после презентации нового логотипа пользователи раскритиковали расходы, указывая на запущенное состояние отделений «Укрпочты» в регионах.

«Если мы воруем, то Вы проститутка»

После этого генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский вступил в публичные дискуссии в соцсети Threads, где использовал резкие и оскорбительные формулировки в адрес оппонентов.

В ответ на замечание пользовательницы соцсети, которая приравняла помещения отделений «Укрпочты» к хлевам, а также намекнула на возможную коррупцию в компании, гендиректор «Укрпочты» написал: «Ну если мы воруем, то Вы проститутка. У меня столько же доказательств, сколько у Вас, а оскорблять всегда прикольнее, чем что-то хорошее говорить. Поэтому мы воры, вы проститутка. 1-1».

Такие высказывания вызвали резкую реакцию Сети. Одна из пользовательниц публично возмутилась стилем общения, заявив, что такая риторика является недопустимой.

«Что вы себе позволяете? Вы из какого племени выбежали так с женщиной разговаривать. Привыкли к безнаказанности, вседозволенности и о***ли крайне?» — написала она.

Впрочем, руководитель госкомпании не оставил замечание без ответа.

«А где вы видели женщину? Я ее не видел. Какое-то чудовище меня без фактов обвинило в коррупции, а какого пола была та чудовище, я не заметил сразу», — написал гендиректор «Укрпочты».

Сексуальные модели в образах школьниц

Не успели улечься страсти вокруг образа женщины руководителем «Укрпочты», как национальный почтовый оператор снова оскандалился из-за неоднозначной рекламной кампании по случаю Дня святого Валентина, в которой пользователи увидели неуместную сексуализацию несовершеннолетних.

Коллаборация с украинским брендом одежды и белья Rikky Hype, имела целью осветить школьную традицию дарения валентинок.

Однако, когда на появившихся в соцсетях фотографиях были изображены модели в образах школьниц, пользователи обвинили государственную компанию в сексуализации несовершеннолетних девушек.

© Скриншот

«Самая отвратительная реклама, которую я видела за последнее время. Искренне надеюсь, что „Укрпочта“ осознает, извинится и удалит», — написала одна из пользовательниц.

В этом контексте некоторые даже вспоминали печально известный скандал в США с «файлами Эпштейна».

Реакция «Укрпочты» и Смелянского

После критики в «Укрпочте» извинились «у всех, кого этот контент возмутил». В компании заявили, что не поддерживают и не терпят никаких форм сексуализации несовершеннолетних.

В то же время генеральный директор государственной компании Игорь Смелянский заявил, что «не видит проблемы» в фото и обвинил критиков в «лицемерии».

«Я не приемлю лицемерия. Когда в соцсетях люди, которые не сдерживают себя в использовании ненормативной лексики, вдруг становятся прообразом целомудрия на уровне Матери Терезы (хотя и к ней уже есть вопросы), — это не забота о школьниках, а попытка проехаться на хайпе», — написал он.

Смилянский ехидно написал, что создается впечатление, будто никто из пользователей соцсетей не смотрит эротические клипы или не просматривает порно.

В конце концов он сообщил, что из-за общественного внимания команда «взяла паузу, чтобы принять окончательное решение».

Напомним, ранее глава «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщал, что на новый тариф на отправку посылок и документов внутри одного отделения его вдохновила девушка из OnlyFans,которой люди «отдавали деньги с удовольствием». Мы хотим, чтобы и наши клиенты платили за услуги так же легко», — добавил руководитель государственной компании.