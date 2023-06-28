Укрытие без помех: ноу-хау систему первой в Украине тестирует Винница

Изобретатели предупреждают, что система может дать сбой, если не будет света или Интернета.

В Виннице тестируют уникальную систему открытия хранилищ. Благодаря ей дверь к укрытию откроется автоматически, как только в специальном приложении прозвучит воздушная тревога, говорится в ТСН.

Обычная металлическая дверь в укрытие, но открывает ее не сторож, а автоматика только звучит тревога. "Когда объявляется тревога — идет команда на открытие, соответственно, когда отбой, будет команда на закрытие", — объясняет директор винницкого информационного центра Сергей Бригадир.

Эту систему Винница тестирует первой в Украине, говорят разработчики. Работу ноу-хау отслеживают в мэрии.

Над автоматикой хранилищ в Винницком горсовете задумались после трагедии в Киеве, когда 1 июня под закрытой дверью укрытие детской больницы погибли три человека — 9-летняя Виктория с мамой и 33-летняя Наталья, закрывшая дочь.

Автоматику тестируют сразу в нескольких укрытиях, расположенных преимущественно в школах. Пользуются ими не только ученики и учителя, но и окружающие.

Однако, признается директор лицея, где расположено это укрытие, после трагедии в Киеве ее беспокоила возможность ошибки. Поэтому она очень рада системе, которая избавляет от человеческого фактора. "Все мы люди, все бывает, эта система дает ощущение покоя, что не дай Бог, что-то случится с охранником, люди всегда, при любых обстоятельствах, могут сюда попасть", — говорит директор Екатерина Поджаренко.

После отбоя двери хранилища автоматически закрываются, но задержавшиеся всегда могут выйти, нажав кнопку на двери, объясняют разработчики. После того, как систему полностью опробуют — ее внедрят во всех укрытиях города. “Мы пока отрабатываем это на коммунальных заведениях. Потому что есть информация, какая дверь, какой тип двери, ОСМД мы имеем в планах прорабатывать, но это будет вторая очередь”, — объясняет Сергей Бригадир.

Однако, предупреждают изобретатели, система может дать сбой, если не будет света или Интернета. На такой случай специальные ключи от двери есть у сторожей, которые и откроют укрытие.

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