Укрытие будущего: как архитекторы предлагают спасать Киев от ракет

Архитекторы предлагают спасать киевлян подземными бункерами и израильскими комнатами без окон

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Ракетный удар по Киеву 2 июля снова актуализировал проблему отсутствия бомбоубежищ в столице. И это больше всего шокирует: пятый год продолжается полномасштабная война, а в городе просто негде укрыться от российских ракет и дронов. Об этом свидетельствуют переполненные станции метрополитена — в ночь обстрела там находились более 52 тысяч человек, что стало рекордным показателем за все время войны.

Потребность в укрытиях была критической для Киева в 2022 году, и такой же остается в 2026-м. За эти годы изменились только два фактора: поведение киевлян и тактика российских ударов.

Сейчас россияне прицельно бьют по жилым домам, пытаясь убить или покалечить максимальное количество людей. Это и заставляет жителей искать более надежное убежище, чем коридор или подвал панельного дома, который в случае попадания может сложиться как карточный.

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А вот где искать надежное укрытие — с этим в Киеве огромная проблема. Если взять условный спальный микрорайон левого берега, люди справедливо отмечают: что в 2022 году, что в 2026 году у них не появилось ни одного нового укрытия. Их просто никто не строит. Все, на что могут рассчитывать жители, — холодный паркинг или необорудованный подвал.

Спасать жизнь должны сооружения двойного назначения

Эксперты соглашаются: если бы в городе было достаточно удобных и современных бомбоубежищ, киевляне не шли бы массово в метро во время последней атаки.

«Проблема с укрытиями очень серьезная — их критически не хватает. Особенно в крупных городах, которые сейчас атакует и разрушает Россия — Сумы, Запорожье, Днепр, Киев. Спасать людей во время массированных атак могут именно сооружения двойного назначения, которые углублены в землю или полностью подземные: станции метро, подземные переходы, паркинги, торговые центры. Нахождение в таких помещениях гарантирует гораздо большую безопасность, чем пребывание во время ракетного удара в квартире или в подвале панельного дома», — рассказывает ТСН.ua Игорь Молодан, эксперт по безопасности и руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб».

Эксперт добавляет, что паркинг как сооружение двойного назначения может стать надежным убежищем во время ракетной атаки на город.

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«Да, в Киеве было прямое попадание в паркинг на Печерске, когда ракета пробила бетонное перекрытие. Но этот случай больше исключения, чем правило. В любом случае, во время ракетной атаки находиться в паркинге безопаснее, чем в квартире дома», — говорит эксперт.

Почему в спальных районах сложно построить новые укрытия?

Игорь Молодан соглашается, что отсутствие укрытий в спальных районах является большой проблемой для жителей.

«Построить новое укрытие в уже сложившемся десятилетиями микрорайоне или среди нескольких жилых домов, в которых живет множество людей, очень сложно и дорого. В первую очередь из-за подземных коммуникаций возле домов. А большинство наших спальных районов именно такие: несколько домов, посредине детский сад и школа. Построить там укрытие невозможно. А вот выход при желании можно найти — например, привести в порядок укрытие школы, куда смогут ходить жители окрестных домов», — говорит эксперт.

В таких районах, по мнению Игоря Молодана, местом строительства новых укрытий можно рассматривать парковые зоны и скверы.

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«Но для этого нужно полностью менять ландшафт зеленых зон под такое строительство. Мне трудно сказать, насколько это будет рационально, но в таком укрытии гораздо безопаснее, чем в подвальном или полуподвальном помещении жилого дома. Все это потребует большого финансового ресурса и времени. Но я думаю, что это все же нужно делать, потому что, судя по всему, война еще будет длиться долго и потребность в укрытиях будет только расти», — отмечает эксперт по безопасности.

Сколько времени на спасение и как действовать жителям

Эксперт считает странным отсутствие подобных инициатив от чиновников в Киеве, ведь война продолжается уже пятый год и перспектив ее завершения нет. Однако он добавляет, что киевляне образца 2026 года имеют больше инструментов безопасности, чем в 2022-м.

«Давайте будем честными и взглянем на себя в 2022 году и сейчас. Тогда мы даже не знали, куда нужно идти и что делать, особенно когда в небе уже взрывалось и работала ПВО. Сейчас мы получаем предупреждение о воздушном нападении заранее, иногда почти за сутки или за полсуток. Исключение — это внезапная атака баллистики или взлет носителя «Кинжала». Через два-три часа мы знаем, что российские носители ракет уже вылетели на пусковые рубежи. О пусках «Шахедов» тоже становится известно заблаговременно, и они летят 1,5–2 часа. За это время можно спокойно собраться и дойти до укрытия, которое вас больше устраивает, и там находиться до окончания атаки. Люди должны понять, что, к сожалению, мы живем во время войны и поэтому нужно адекватно реагировать на опасность», — отмечает эксперт.

Игорь Молодан убежден, что вопросами строительства надежных и современных бомбоубежищ должно заниматься государство — центральная или городская власть.

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«Власть должна это делать, но если она не успевает по ряду причин, связанных с войной, то люди должны сами позаботиться о собственной безопасности. Если дом не панельный, жильцы самостоятельно могут убрать загромождение в подвале, обустроить достойные условия для пребывания во время тревоги. Если это паркинг — позаботиться, чтобы там были места для сидения, работал туалет и была вода. Такие укрытия точно спасут от «Шахедов» и ракет», — говорит Молодан.

Забытые советские бомбоубежища: альтернатива дорогостоящему строительству

Эксперт по безопасности отмечает, что жители городов должны не только критиковать власть, но и подталкивать ее к конкретным действиям. Недавно на территории ЖК «Парковые озера» обнаружили бомбоубежище советских времен. История оказалась странной: территорию бывшего завода в 2010 застроили многоэтажками, а противорадиационное бомбоубежище на 700 человек просто засыпали мусором. Жители новостроек не имели укрытия, и никого из чиновников не волновало, что под землей уже готовое сооружение.

«На самом деле таких укрытий в Киеве много. Особенно тех, которые были построены еще в советское время на территории разных производств. Информация о них должна быть в архивах, и найти их действительно несложно. Все они сохранились, потому что засыпать их не могли — это очень дорого. Все, что нужно — инициатива: найти, расчистить, возобновить работу вентиляции, сделать нормальный вход и убрать внутри. Если проанализировать имеющееся количество таких подземных сооружений, то может оказаться, что и строить новые за огромные средства нет большой потребности», — заключает Игорь Молодан.

Укрытие будущего: израильский опыт для украинских реалий

По мнению архитектора, кандидата технических наук Олега Заварзина, новые дома и квартиры в Украине и Киеве следует проектировать по примеру Израиля. То есть в каждом жилище должна быть одна комната без окон, расположенная внутри сооружения и выполненная из монолитного бетона. Имея такое укрытие в собственной квартире или доме, людям больше не придется бегать в метро или искать другое убежища.

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«По моему мнению, из-за войны, которая длится пятый год в Украине, каждый дом или квартира должны иметь собственную комнату-укрытие. Думаю, что нам следует стратегически идти к такой цели, потому что за этим будущее, учитывая все реальные угрозы от России. Чтобы решить в будущем вопрос с укрытиями, именно так должно быть при новом строительстве. Что касается старых домов, то там особого укрытия уже не сделаешь, например, в зданиях на 9 или 16 этажей. Они не станут надежными, если там обустраивать такие комнаты-укрытия», — рассказывает ТСН.ua Олег Заварзин.

Бункеры в парках и дефицит управленческой воли

Чтобы решить существующую в Киеве проблему безопасности жителей, по мнению архитектора, укрытие нужно строить на отдельных территориях в виде просторных бункеров — например, в парковых зонах.

«Можно делать такие залы (вроде помещений станций метро) из монолитного железобетона, которые будут наполовину углублены в землю и рассчитаны на определенное количество людей. В пешей доступности от жилых массивов. Кстати, такое строительство недорогое. Монолитное железобетонное строительство — это самое дешевое, что возможно из всех видов строительства. Кирпичный дом обойдется дороже, чем отлитый из бетона», — добавляет архитектор.

Он убежден, что строить новые укрытия в спальных районах Киева вполне реально, и городские коммуникации здесь не мешают.

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«То, что новых укрытий в Киеве не строят, скорее, свидетельствует об отсутствии воли, стратегического мышления и финансов, которых мало на это выделяется или вообще не выделяется. На мой взгляд, этим никто не хочет заниматься серьезно. Чиновники думают, что война завтра закончится и снова все будет так, как было раньше. Но это ошибочное мнение, потому что война длится пятый год и конца-края ей не видно», — заключает Олег Заварзин.

Бюрократический тупик: миллиарды на бумаге и два хранилища за четыре года

За четыре года полномасштабной войны в Киеве смогли построить только два полноценных бомбоубежища — в Оболонском и Дарницком районах. Между тем, в столице до сих пор не могут решить вопрос даже с установкой модульных наземных укрытий, которые могли бы спасать жизнь горожан от обломков и попаданий «Шахедов».

Что касается финансирования строительства, то в Киевсовете уверяют: деньги выделяются регулярно. Денежные средства направляют районным государственным администрациям (РГА) на ремонты и капитальное строительство защитных сооружений. Именно районные чиновники должны на местах определять приоритеты для своих микрорайонов и контролировать ход выполнения работ.

В то же время в КГГА отчитываются, что в этом году в учебных заведениях планируют завершить строительство еще 9 сооружений двойного назначения с защитными свойствами противорадиационных укрытий. Почему же при наличии бюджетов реальные темпы появления новых бомбоубежищ остаются скудными — вопрос открытый.

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ТСН.ua уже направил официальный запрос и ожидает ответов и разъяснений от КГГА и РГА.

Дата публикации 18:36, 02.06.26 Количество просмотров 69 Потрясенные киевляне проклинают россиян! Такого ужаса Виноградар давно не видел!

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