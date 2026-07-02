"Укрытие едва не сложилось": что происходит в местах "прилетов" в Киеве — видео

Последствия атаки в Киеве

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Киев приходит в себя после массированной российской атаки. Реактивные «Шахеды», баллистические ракеты, крылатые ракеты, «Цирконы», «Калибры» — всем этим враг обстреливал столицу.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Что известно об обстреле Киева 2 июля

На данный момент уже известно о 17 погибших. Число пострадавших растет, их уже 86, из них 70 — госпитализированы. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко. Службам экстренного реагирования удалось спасти на местах попаданий 34 человека. На данный момент известно о 28 участках по всему городу, пострадавших в результате обстрела. Преимущественно это жилая застройка и объекты гражданской инфраструктуры.

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В Дарницком районе частично разрушены три многоэтажных дома и частные дома. В Шевченковском — пожар на крыше 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. Также поврежден дом, в котором расположена одна из подстанций «скорой помощи». На данный момент известно о пяти пострадавших — медиках и водителях подстанции. Российские террористы разрушили и две пятиэтажки.

На Печерске в результате атаки разрушена 9-этажное жилое здание, а также возник пожар на первых этажах. На Оболони — пожар на территории складской площадки. На Святошине повреждены два частных жилых дома. В Деснянском районе разрушена 9-этажное жилое здание.

Последствия обстрела Киева

Что происходит в Дарницком районе Киева после атаки РФ

Корреспондентка ТСН Елена Лоскун рассказала , что в Дарницком районе Киева больше всего пострадала одна из многоэтажек. Там спасатели продолжают расчищать завалы.

«Продолжаются поисково-спасательные работы, поскольку, по словам спасателей, под завалами все еще могут находиться люди», — отмечает корреспондент ТСН.

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Известно, что в этом доме погибла одна женщина. Здесь получили травмы 7 человек, спасены 17 человек.

«По нашим данным, под завалами еще могут находиться люди», — говорит представитель ГСЧС.

В Киеве сохраняется сильная жара, что мешает работе спасателей. Пока неизвестно, будет ли этот дом пригодным для проживания.

«Укрытие едва не обрушилось. Все посыпалось. Дым. Это была ракета», — рассказала местная жительница.

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Россия обстреляла станцию скорой помощи кассетными боеприпасами

Корреспондент ТСН Ирина Маркевич сообщила, что на станции скорой медицинской помощи в результате атаки РФ были повреждены автомобили медиков.

«Во время ночной атаки на территории подстанции находилось около 30 человек. Это фельдшеры, медики, техники, водители. Шестеро медиков пострадали, один парамедик находится в тяжелом состоянии. Осколок повредил ему артерию. Началась сильная кровопотеря. Ему экстренно оказали помощь. Территория отделения скорой помощи усеяна металлическими осколками от кассетного боеприпаса. Именно они сильно повредили технику и автомобили», — сообщает корреспондент ТСН.

Известно о повреждении 10 машин скорой помощи. Кроме того, РФ атаковала здание службы скорой помощи и соседнее помещение.

Россия обстреляла медиков / © ТСН

Масштабный пожар в многоэтажном доме

Корреспондент ТСН Алина Лисова сообщила, что в Шевченковском районе Киева Россия атаковала 5-этажный жилой дом. Здесь россияне разрушили два подъезда.

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Местные жители считают, что оккупанты нанесли удар по крыше дома, после чего разразился масштабный пожар. Люди выбегали в чем были и лишились всего своего имущества.

Здесь работают спасатели и коммунальщики, которые устраняют последствия ударов.

«В 2 часа ночи прогремел очень мощный взрыв, поднялась стена огня. Весь наш подъезд был полностью охвачен огнем», — говорит местный житель.

Люди рассказывают, что от квартир ничего не осталось.

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«Когда я бежал к укрытию, то слышал крики "помогите"», — вспоминает местный житель.

На данный момент неизвестно, есть ли в этом доме погибшие.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПРЯМОЙ ЭФИР из КИЕВА! Там настоящий АД! 13 ПОГИБШИХ! Поисковые работы продолжаются! | ТСН 10:00 2 июля

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