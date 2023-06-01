Укрытие или ванная: эксперт рассказал, как выжить во время воздушной тревоги

Израильский опыт говорит о том, что нужно иметь безопасное пространство там, где ты живешь; бежать к укрытию, как показала сегодняшняя практика, – опасно.

После ночной атаки баллистическими ракетами по Киеву 1 июня, когда люди погибли по дороге в бомбоубежище, бывший заместитель главного архитектора Киева, эксперт в области градостроительства Виктор Глеба подверг сомнению безопасность следования в укрытия.

О своих опытах и практике он рассказал в комментарии для ТСН.ua.

"Я уже больше года занимаюсь вопросом укрытий и хранилищ в рамках общественной организации "Ренессанс", которую возглавляю. У нас десятки специалистов, мы пишем для Минрегиона государственные строительные нормы, вместе с ГСЧС работает рабочая группа. С декабря было проведено около 40 встреч. Наша группа и я лично как архитектор исповедуем систему первичных укрытий, когда в жилом и общественном объекте находятся люди, которым никуда не нужно бежать", - рассказывает Виктор Глеба. — Израильский опыт свидетельствует о том, что нужно иметь безопасное пространство там, где ты живешь. Бежать в укрытие, как показала сегодняшняя практика, — опасно. Мы говорим об этом больше года".

Настоящих бомбоубежищ для гражданских в Украине не существует

Виктор Глеба объясняет, что бомбоубежища в понимании большинства рядовых граждан на самом деле являються только укрытиями.

Время прилета – от 6-10 секунд до 10 минут (например, баллистических ракет после сигнала воздушной тревоги – ред.), поэтому говорить, что всем нужно бежать в укрытие – из этого я сделал печальный вывод после обследования укрытий в Киеве. Украина оказалась не готовой к войне. Укрытий и убежищ нет. Первые полгода власть применяла непрофессиональный сленг. В Украине нет бомбоубежищ, их не существует. Их и не было. Были укрытия и убежища противорадиационные. Два типа. Они предназначены для людей, связанных с военно-промышленным комплексом, для руководства государства. Убежища были предусмотрены для 10%, из них не все в надлежащем состоянии", — рассказывает Глеба.

По его словам, есть печальный опыт Бородянки в Киевской области.

"Во время огневого штурма Су-24 домов люди побежали в подвалы, как им сказали власти. Они в подвале были заживо замурованы. 20 дней в страшных муках они там умирали, поскольку оккупанты их оттуда не вытаскивали. Колоссальная страшная трагедия, о которой не пишут" , – говорит Глеба.

Но добавляет: "Бестолковый Кодекс гражданской защиты населения времен Януковича. Он был создан в 2012 году для того, чтобы полностью ликвидировать систему обороны Украины. Гражданская оборона была вообще ликвидирована как система. У нас гораздо более страшная проблема с государственным управлением, в том числе в отрасли безопасности. Причина гибели людей сегодня под стенами убежища не из-за обломков, не потому, что укрытие было закрыто. Причина в том, что у нас нет бомбоубежищ в Украине. Первичное укрытие можно сделать в доме, в офисе. Мы это предлагали, я год это предлагаю, а нас никто не слышит. У нас, в академии Бойчука (Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука – ред.), есть реальные проекты. Я могу показать, как делаются специальные мобильные бронированные перегородки и т.д." .

Эксперт в области градостроительства Виктор Глеба исповедует систему первичных укрытий / Фото: ТСН.ua

Требуется 700 лет для строительства бункеров для всех украинцев

По словам Глебы, ему как эксперту известно о намерениях властей строить бункеры. "Мы посчитали, что такими темпами, как создавались укрытия и так называемые бомбоубежища во время войны, нужно 700 лет, чтобы разместить там 100% населения. Для этого нужно потратить 400 миллиардов. Абсурдность! Причины гибели людей – в дырявой голове власти. Вот где проблема. Наш милитаридизайн состоит именно в том, чтобы создать систему защиты и безопасности в том пространстве, где человек живет и работает", — говорит Глеба.

На наш уточняющий вопрос о том, имеет ли он в виду какие-нибудь капсулы, Виктор Глеба ответил нам так:

"Мы провели три строительных комьюнити, на которых показывали капсулы, модули, защищенные помещения, даже кладовки со специальными защитными свойствами. Кому-то это было интересно? А теперь петух клюнул в одно место. По-другому говорить не могу. Яркий пример. В первые дни войны я был в квартире дома на улице Ломоносова, куда прилетела ракета, сын из той семьи был ранен в ванной комнате, в коридоре была еще одна родственница, бабушка находилась на кухне, ей повредило ногу обломками ракеты. Ракета попала в квартиру, и люди остались живы. А те, кто побежал на улицу – их травмировало осколками. Потому что на улице быть опаснее".

Напомним, опрошенные ТСН.ua жители дома №32 по улице Героев Небесной сотни в селе Софиевская Борщаговка единогласно рассказывали, что во время атаки дронами 30 мая этого года им удалось избежать ранений из-за того, что они воспользовались правилом двух стен и находились кио в коридоре, кто в ванной. Кроме того, многие жители рассказали, что не получили ни одного ранения из-за того, что заставили себя побежать в 4 утра к убежищу возле дома. Последнее расположено в считанных метрах от дома. Кроме того, последствия обстрелов жилых домов в Умани и Днепре свидетельствуют о том, что среди тех, кто остался в своих квартирах и не перешел в укрытия или другие безопасные места во время атаки россиян, погибли.

Ракетная атака по Киеву

Напомним, российские войска в ночь на 1 июня нанесли очередной ракетный обстрел по Киеву, запустив ракеты "Искандер". Все ракеты были сбиты, однако их обломки убили людей и нанесли разрушения. Погибла 33-летняя женщина и 34-летняя мама с 9-летней дочерью. Повреждены жилые дома, нежилые здания, автомобили и поликлиника.

Киевляне рассказали, что эти три человека погибли возле укрытия поликлиники, которое оказалось закрытым. По словам свидетелей, охранник медучреждения был пьян, закрылся в укрытии и никого туда не пускал. Полиция уже открыла по этому факту производство по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

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