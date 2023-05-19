Укрытие под замком во время воздушных атак: владельцы помещений все чаще отказывают в доступе

Киевские власти заявляют, что нарушения не имеют системного характера, но активисты по общественному мониторингу имеют другие данные.

Половина укрытий или бомбоубежищ во время воздушных тревог закрыта — это результаты общественного мониторинга, проводимого в нескольких украинских городах, в частности, в Киеве. Столичные власти заявляют, что нарушения не носят системного характера, а с нарушителями работают индивидуально. Тяжелее всего даются переговоры с частными владельцами подвальных помещений, которые в последнее время не охотно пускают людей пересидеть воздушные атаки врага. С такими обещают бороться через суд, говорится в ТСН.

"Когда ожидался серьезный обстрел на 9 мая, мы спустились, дверь была закрыта, ключ вставляем, а там какая-то преграда или закрыта изнутри, или заблокирована", — рассказывает киевлянин Женя.

С начала полномасштабного вторжения в этом подвале скрывались сотни людей. Жителям дома откровенно повезло. "Сталинку" возводили после Второй мировой с бомбоубежищем высшего класса безопасности. Крепкие стенки, вентиляция с угольными фильтрами. Кроме двух выходов, еще есть дополнительный лаз, который сохранился по сей день.

В 90-е годы бомбоубежище перепрофилировали в подвал и приватизировали. Нынешний владелец разрешил местным прятаться в хранилище, однако на второй год войны планы изменились. "Мы связались с владельцем помещения, он сказал, что будет продолжать свой бизнес, будет делать ремонт и это убежище нам больше не предоставит", — говорят жители.

В бывшем бомбоубежище будет стоматология, заявляет на встрече с жителями владелец помещений. "Война, войной, государство попросило бизнес работать, чтобы я платил налоги", — объясняет владелец.

Он предлагает выделить под укрытие только часть площади. Местные не соглашаются, потому что новое хранилище будет мало и только с одним выходом. "Во время войны, когда враг совершает массированные воздушные атаки закрытые хранилища для киевлян — это преступление", — убежден начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

К столичным властям посыпались жалобы о закрытии во время тревоги укрытия. Только на этой неделе 22 заявления о нарушении. Совет обороны Киева отправился в рейды, общаться с владельцами и бороться с замками на дверях хранилищ. Телефон 101 или 1551 и спасатели по моей команде приезжают и открывают это хранилище. В режиме немедленно”, – говорит директор Департамента муниципальной безопасности Киева Роман Ткачук.

Киевские власти заявляют, что нарушения не имеют системного характера, но активисты по общественному мониторингу имеют другие данные. Из двухсот проверенных укрытий половина во время тревог была закрыта. Наказывать нарушителей серьезными штрафами или уголовной ответственностью пока невозможно, нужны изменения в законах. С теми владельцами, которые не идут на уступки, будут судиться. "Прокуратура советует делать обращение в суд и чтобы суд отменял куплю-продажу этого хранилища, возвращали в коммунальную собственность и в дальнейшем использовали как защитное сооружение", — добавляет Роман Братчук.

Обращение в суд пока единственный способ хоть как-то вернуть в чувство владельцев подвалов. Однако путь этот длинный, а ракеты могут прилететь в любую ночь, поэтому военные администрации советуют регулярно проверять доступ к хранилищам и иметь несколько вариантов адресов бомбоубежищ.

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