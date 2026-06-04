Укрытие в Киеве: может ли подвал многоэтажки выдержать обстрелы и в какое убежище категорически не надо идти

Укрытие / © Associated Press

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Если посмотреть на официальную электронную карту укрытий Киева, то на первый взгляд ситуация с безопасностью в городе кажется образцовой — вся цифровая панель буквально пестрит красными отметками. Однако профильные эксперты бьют тревогу: наличие точки на экране смартфона еще не означает, что в реальной жизни убежище соответствует хотя бы минимальным нормам безопасности и находится в надлежащем состоянии.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал эксперт по безопасности и руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб» Игорь Молодан.

Какие укрытия в подвалах опасны

По мнению специалиста, во время полномасштабной войны для такого мегаполиса, как Киев, защитных сооружений всегда будет недостаточно. В то же время проблема столицы заключается не в количестве объектов, а в их внутреннем качестве. На карте зафиксированы сотни адресов, но уровень их обустройства является критическим.

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Поэтому жители Киева, которые живут в пешей доступности к подземным станциям метрополитена, обычно категорически отказываются спускаться в подвалы собственных многоэтажек. Людям значительно проще потратить 5-10 минут на дорогу и дойти до платформы метро, чем находиться в неубранном, некомфортном помещении с постоянным неприятным запахом.

«Я считаю, что это самая большая проблема: имеющиеся укрытия необустроенные, необорудованные. И кстати, они не могут быть другими, потому что считаются как простейшие укрытия, но по факту — это подвальные помещения старого жилого фонда», — говорит Игорь Молодан, эксперт по безопасности.

При этом эксперт отмечает, что именно старые подвальные помещения способны реально спасать человеческие жизни во время обломочных и ракетных ударов российской армии. Однако из этого правила есть одно строгое и опасное исключение — подвалы типовых панельных домов. В случае прямого попадания вражеской ракеты такие сооружения мгновенно складываются, как карточные домики, превращая простое убежище в смертельную ловушку для людей.

Проблема финансирования: укрытие нанесли на карту и забыли

Игорь Молодан отмечает, что при формировании общегородской сети безопасности чиновники пошли простым путем — провели формальную инвентаризацию подвалов и закрыли вопрос отчетностью.

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«Проблема в том, что эти простейшие укрытия просто нанесли на карту и забыли о них. Никого не волнует, что там не убрано, затхло и невозможно в них находиться. Что делать с такими укрытиями, я не знаю, потому что не архитектор. Но, вероятно, что эти помещения, которые могут спасать людей, требуют хотя бы косметического ремонта», — говорит он.

Однако на пути к приведению подвалов в надлежащее состояние возникает серьезный финансовый и юридический вопрос: кто именно должен выполнять эти восстановительные работы и из чьего кошелька будут списываться средства. Если жилой дом находится на балансе классического коммунального ЖЭКа — это одна процедура, но большинство современных высоток столицы подчинены непосредственно ОСМД.

Больше читайте в материале: Почему в Киеве не хватает укрытий: эксперт назвал топ-5 безопасных мест во время обстрелов и главную проблему

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