Укрытие в Киеве: почему опасно даже в отремонтированных хранилищах и почему до сих пор существуют ужасные подвалы

ТСН проверила укрытие в Киеве

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На пятом году полномасштабной войны ситуация с объектами безопасности в Украине остается неоднозначной. По официальным данным Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, колоссальные 93% защитных сооружений по всей стране до сих пор имеют существенные недостатки. В то же время в столице ситуация медленно начинает улучшаться.

В ответ на официальный запрос ТСН столичная власть озвучила масштабные планы: только в этом году в Киеве планируют построить 239 новых укрытий, за два последующих года — капитально отремонтировать еще 137 объектов, а также возвести совершенно новое, сверхсовременное хранилище на случай радиационной угрозы. Всего на весь Киев сейчас насчитывается около 4,5 тысяч хранилищ — от заброшенных подвалов до образцовых бункеров.

Где именно киевлянам лучше всего прятаться во время воздушных ударов — выяснял корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак.

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В Киеве об укрытии объявляют в общественном транспорте

Столичная инспекция ТСН началась непосредственно с коммунального общественного транспорта. Уже несколько лет подряд во время движения в киевских трамваях и автобусах на каждой остановке громко объявляют официальные адреса ближайших защитных сооружений, чтобы пассажиры в случае внезапной опасности четко знали, куда им бежать.

На одной из остановок информатор четко сообщил: «Ближайшее укрытие — улица Кирилловская, 85/87-А». Однако, выйдя на улицу, журналисты обнаружили проблему — на самой остановке нет никаких визуальных указаний или информационных табличек. Определять точное направление движения пришлось исключительно с помощью онлайн-навигатора в смартфоне. Хранилище удалось отыскать за две минуты в подземном паркинге новой жилой многоэтажки — условия здесь оказались достаточно комфортными и пригодными для пребывания людей.

Следующая точка проверки — остановка «Проспект Степана Бандеры». Голос в транспорте отправил инспекцию по адресу Кирилловская, 121/2. Здесь защитное сооружение размещено в старом советском доме с атмосферными балконами. Условия в этом подвале оказались значительно скромнее, в воздухе чувствовался стойкий запах жареного мяса из соседних квартир, однако здесь есть базовые скамейки, рабочий санузел и подведены коммуникации, поэтому переждать атаку «Шахедов» или ракет вполне возможно.

Как выглядят отремонтированные укрытия

После этого съемочная группа отправилась в район Киева, который больше всего пострадал от массированного российского обстрела в начале июня. Для оперативного поиска бомбоубежищ журналисты использовали официальные интерактивные карты, которые сейчас интегрированы в приложения «Киев Цифровой» и «Дія».

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Первым объектом в этой зоне стало укрытие в одной из начальных школ. Поскольку во время каждой воздушной тревоги обучение для детей не прерывается, а продолжается непосредственно под землей, на обустройство таких сооружений выделяются значительные средства как из государственного, так и из местного бюджетов. Результат инспекции — отличный: в наличии стабильное освещение, запасы воды, мебель и пароли от бесплатного скоростного Wi-Fi. В соседнем детском саду подземные комнаты оборудовали даже телевизорами для малышей.

Лариса Федоровна Денисюк, руководитель заведения: «Ну серьезно — когда тревога, оно открывается автоматически. Такое развитие цивилизации у нас работает где-то месяца три, наверное. Мир действительно не стоит на месте».

Настоящая инженерная эволюция зафиксирована и в обычной 16-этажке советской эпохи. Прямо под подъездом обустроен вход в бомбоубежище, куда жители попадают, просто набрав секретную комбинацию цифр на кодовом замке. Внутри укрытия привели в порядок — стены покрыты свежей краской, установлены аутентичные деревянные стулья из старого советского дворца культуры, а в коридорах работает современное сенсорное освещение, которое самостоятельно реагирует на движение человека. Однако, как признаются сами жители высотки, спускаются сюда далеко не все.

Ловушка в укрытии: история выживания во время пожара

Однако от сильного стресса и непредсказуемых ситуаций не застрахованы даже те граждане, которые пережидают обстрелы в глубоких и хорошо оборудованных убежищах. Киевлянин Роман Бобровский провел съемочную группу на пепелище местного коммунального предприятия, куда в начале месяца прилетели обломки российской ракеты.

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Роман Бобровский, житель Киева: «Я той ночной атаки в укрытие не пошел. Выбежал во двор сразу после мощного взрыва и увидел, что здесь такой факел горел, что капец просто! Все вокруг было в огне. А уже утром узнал, что люди, которые послушно пошли в комфортное бомбоубежище, во время пожара оказались в смертельной ловушке — массивные входные двери просто заклинило от деформации. Люди утром выбегали оттуда и плакали, я вам честно скажу. Спасло их только то, что укрытие имело обязательный второй эвакуационный выход».

«Катакомбы Тома Сойера» на Зодчих и проросшее растение

К сожалению, в столице до сих пор остаются защитные сооружения, которые способны вызвать колоссальный стресс у людей даже без вражеских обстрелов. ТСН посетила скандальный подвал, где более полугода назад журналистка Ирина Кондрачук вместе с представителями Офиса Омбудсмана фиксировала ужасную картину: сплошную темноту, грязь, полное отсутствие мест для сидения и заброшенные инженерные сети, из-за которых двери хранилища буквально «помнили еще Сталина».

На этот раз журналисты вернулись сюда вместе с представительницей Офиса Уполномоченного ВР по правам человека Ольгой Алтуниной. Результат повторного визита оказался шокирующим — за шесть месяцев в подвале не изменилось абсолютно ничего. Единственное «обновление» — зеленое комнатное растение, которое самостоятельно проросло сквозь дыру в старом полу.

Ольга Алтунина, представитель Офиса Уполномоченного ВР по правам человека по защите прав пострадавших от войны: «Кроме этого растения, здесь абсолютно ничего не изменилось. То есть ответственные должностные лица дали нам откровенно недостоверную информацию о том, что здесь якобы проведены полноценные ремонтные работы. Никакого улучшения мы не видим».

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Объяснить ситуацию попыталась главный инженер жилищно-эксплуатационного участка (ЖЭК) №4 Наталья Митрофановна Войтюк. Она заверила, что коммунальщики регулярно проверяют подвал, однако четко назвать перечень выполненных по предписаниям работ так и не смогла, коротко резюмировав: «Ну, здесь немножко не обустроено».

Хранилище на улице Зодчих, 70 действительно оказалось полной противоположностью предыдущему подземелью. Объект находится под охранной сигнализацией и во время тревоги открывается автоматически, а вход в него ведет прямо изнутри подъезда. Ранее здесь были очень крутые и опасные лестницы, однако местная жительница, пенсионерка Лидия, проявила жесткую гражданскую позицию: «Кто-то здесь был из ЖЭКа, и я прямо сказала: сделайте нам нормальный поручень, потому что я убьюсь — будете лично отвечать. Так они быстро пришли и все сделали».

Внутри бомбоубежища созданы надлежащие условия: большое чистое пространство, скамейки, запасы питьевой воды, санузел и обязательный второй выход, который выводит в соседний подъезд. Именно в том соседнем подъезде проживает пенсионерка Любовь Ивановна Сулименко, которая из-за больных ног передвигается исключительно на палочках. Женщина призналась, что за годы войны ни разу не была в укрытии. По просьбе журналистов ТСН она согласилась на уникальный эксперимент и, несмотря на нарекания, уверенно и самостоятельно преодолела крутые лестницы вниз.

Оценив обустроенный бункер на твердую оценку «отлично», Любовь Ивановна так же уверенно поднялась по лестнице обратно наверх. Однако финал эксперимента откровенно ошеломил съемочную группу. На замечание журналиста, что переждать опасность в таком комфортном убежище значительно лучше, чем сидеть в квартире под угрозой ударов «Шахедов», пенсионерка твердо отрезала: «Нет! Лучше там, дома под одеялом!».

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Журналисты отмечают: спускаться во время воздушной тревоги в укрытие или нет — это личный, суверенный и добровольный выбор каждого взрослого украинца. А вот в отношении должностных лиц, балансодержателей и представителей коммунальных служб закон Украины является максимально однозначным и суровым. В случае, если бомбоубежища вообще нет, оно находится в аварийном состоянии или оказалось закрытым во время реальной опасности, ответственные лица по уголовному кодексу должны понести суровое наказание — от солидного денежного штрафа и до 8 лет лишения свободы.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЕВРОПА готовит ЖЕСТКИЙ удар по РФ?! Князев сдает судейскую мафию! | ТСН 20:00 9 июня

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