Укрытие в метро Киева: почему подземка не может пустить людей в вагоны и откроют ли тоннели

Метро в Киеве используют, как укрытие / © ТСН

Реклама

После каждого массированного ракетного удара России по Киеву на станциях столичного метро собирается все больше людей, пытающихся спастись от вражеской баллистики и дронов. Особенно много горожан приходят в подземное укрытие, когда власти заранее предупреждают об опасности — десятки людей собираются у входа в подземку еще задолго до завершения работы станций.

В режиме укрытия в Киеве работает 46 подземных станций. Если в ночь на 2 июля подземка приютила более 52 тысяч человек, то во время массированной атаки в ночь на 30 июля — уже 56 тысяч.

Реклама

На станциях царит давка: люди приходят с большими надувными матрацами, палатками и занимают самые лучшие места. Пришедшие позже вынуждены сидеть на ступеньках и собственных раскладных стульчиках или стелить карематы. А тем, кому совсем не досталось места, приходится ложиться рядом с турникетами или в подземном переходе рядом со станцией и даже между стеклянной входной дверью, которая в ночное время закрыта.

Реклама

В метро во время тревоги

Нередко между пассажирами возникают споры из-за громоздких вещей и домашних питомцев. Конфликты вспыхивают из-за того, что люди лежат и сидят практически друг у друга на головах.

Почему в метрополитене отказываются оставлять вагоны возле перронов

По Сети ходят слухи, что должностные лица якобы рассматривают вариант во время тревоги оставлять возле перрона станции вагоны метро: открытые вагоны могут служить местом для дополнительного размещения там людей. Таким образом, на каждой станции будет автоматически увеличено количество мест для укрытия киевлян.

Станция метро «Позняки» в ночь на 30 июля / © ТСН

Однако в Киевском метрополитене объясняют, что использование станционных путей для размещения подвижного состава для временного пребывания граждан невозможно. Это противоречит Правилам технической эксплуатации (ПТЭ) метрополитенов Украины.

«В соответствии с требованиями пункта 1 главы 2 "Ремонт сооружений и устройств" раздела XI "Осмотр сооружений и устройств". Их ремонт, ПТЭ, ремонт искусственных сооружений, путей, контактного рельса, устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ), связи, электроснабжения, электромеханического хозяйства и других устройств на перегонах, соединительных ветвях и станциях должен производиться, как правило, в ночное время после окончания движения электропоездов и снятия напряжения с контактного рельса (в период ночного "окна"). А работы, препятствующие пропусканию поездов, проводятся только после закрытия соответствующего пути для их движения», — объясняет ТСН.ua заместитель начальника КП «Киевский метрополитен» Дмитрий Пинчук.

Реклама

Он добавляет, что согласно требованиям пунктов 2 и 5 главы 9 «Основные требования к организации движения хозяйственных поездов» раздела XIX «Движение поездов» ПТЭ, движение хозяйственных поездов по главным путям и соединительным веткам разрешается именно в ночной период — как правило, после окончания движения электропоездов. При этом все хозяйственные поезда, работающие на линии ночью, должны прибыть на место отстоя или освободить главные пути и пути соединительных веток до подачи напряжения на контактный рельс.

Платформа станции метро полностью заполнена людьми

Таким образом, ночное технологическое «окно» является единственным временным ресурсом, в рамках которого одновременно выполняются регламентные осмотры и ремонт пути, контактного рельса, устройств СЦБ, связи, электроснабжения, эскалаторного и инженерно-технического оборудования, а также осуществляется движение специального хозяйственного подвижного состава (колесоизмерительных, девизоскопных, дефектоскопных, хозяйственных поездов и т.п.), необходимого для выполнения этих работ.

«Размещение поездов на станционных путях для временного пребывания населения в указанный период делает невозможным выполнение регламентных работ, обязательных для обеспечения безопасности движения поездов на линиях метрополитена, проход и работу хозяйственного подвижного состава по этим же путям», — отмечает чиновник.

Кроме того, для перевозки пассажиров на находящемся в отстое подвижном составе, в соответствии с требованиями Правил текущего ремонта и технического обслуживания моторвагонного подвижного состава метрополитенов, необходимо выполнить тщательный технический осмотр.

Реклама

«Прием подвижного состава перед началом движения поездов осуществляется машинистом электропоезда непосредственно на месте отстоя при отсутствии людей в салонах вагонов. Невыполнение этих работ или отказ от ночного технологического "окна" существенно влияет на обеспечение безопасности движения поездов и надежность пассажирских перевозок», — отмечает Дмитрий Пинчук.

Метро во время ракетных ударов / © ТСН

Будут ли прятать людей в туннелях?

Если российские обстрелы усилятся, в столичной подземке действительно может оказаться еще теснее. Однако в метрополитене пока не сообщают, планируют ли размещать людей в туннелях станций.

«Вопрос об использовании тоннелей для нужд гражданской защиты в особый период предусмотрен планировочными мерами гражданской защиты для КП "Киевский метрополитен", которые отнесены к государственной тайне в соответствии с требованиями статьи 1.12.3 раздела II Свода сведений, составляющих государственную тайну, утвержденного приказом Центрального управления СБУ», — объясняет заместитель начальника «Киевского метрополитена».

Метро / © ТСН

Вместе с тем, в метрополитене напоминают, что официальным местом укрытия для населения является платформа станции.

«Для более комфортного пребывания необходимо иметь с собой теплые вещи, одеяло, каремат, бутылку воды и индивидуальные лекарства. В случае необходимости помощи — персонал станции во время воздушной тревоги в обязательном порядке находится в пассажирской зоне и оказывает всю необходимую помощь», — резюмируют на предприятии.

Дата публикации 08:06, 30.07.26 Количество просмотров 890 Россия ударила по Киеву 30 июля: дотла сгорел легендарный рынок - видео

Новости партнеров