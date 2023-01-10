Укрытия в Киеве: глава Киевской МВА объяснил, где их искать в случае опасности

Киев продолжает усовершенствование системы гражданской защиты населения. Каждый житель и гость столицы может открыть в интернете карту — " Укрытие для населения Киева ". На этом ресурсе обозначены подвалы, подземные паркинги, подземные переходы и другие сооружения, которые могут быть использованы для гражданской защиты населения. В частности, там есть информация, оборудован ли тот или иной объект пандусами.

Об этом в интервью сайту ТСН.ua сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Отвечая на вопрос, появятся ли в Киеве современные безопасные укрытия, которые будут расположены в пешеходной доступности с жилыми кварталами, глава КМВА рассказал, что определяется перечень объектов, при строительстве которых обязательно должны быть предусмотрены укрытия и другие элементы защиты. Это – учебные заведения, жилые и общественные здания, объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, Сергей Попко объяснил, почему после ракетного удара метро остановило свою работу на целый день.

"В результате ракетного удара 16 декабря произошло повреждение энергетической инфраструктуры Киева и было частичное обесточивание в отдельных районах города. Поэтому из-за дефицита электроэнергии киевское метро было вынуждено прекратить перевозку пассажиров. Зато станции метро работали как укрытие для киевлян и гостей города. Киевпасстранс запустил автобусы с целью дублировать маршруты метро", – рассказал он.

Напомним, с 3 января Киев вернулся к стабилизационным графикам.

В YASNO ранее отмечалось, что усиление морозов повлияет на отключение света в Киеве.

Как должно выглядеть нормальное укрытие и что там должно быть

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