"Укрзализныця" тестирует будущие City Express: первый поезд запустят в Киеве

City Express должен заменить устаревшие городские и пригородные электрички.

В "Укрзализныце" показали, как могут выглядеть будущие City Express. Первыми запустят новый транспорт в Киеве. А потом они будут курсировать крупнейшими городами Украины и заменят устаревшие городские и пригородные электрички.

Об этом говорится 26 августа во сюжете ТСН.19:30.

Тестовый новый поезд предоставил Украине швейцарский производитель. Его максимальная скорость достигает 160 километров в час, места здесь только сидячие, их 252. В "Укразализныце" говорят — в течение нескольких недель поезд испытывали на столичных путях, и изучали, подходить ли модель к украинским реалиям. Поэтому финальная модификация, уточняют, все же может несколько отличаться от тестовой.

"Такой поезд — один из возможных вариантов. Мы изучаем международный опыт. Нам важно сделать, чтобы этот проект был доступен для людей", — отметил заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков.

Уже на следующей неделе "Укрзализныця" разошлет техническое задание все потенциальным участникам тендера. А в конце сентября планируют объявить открытый международный тендер.

Напомним, что "Укрзализныця" получила первые два пассажирских вагона и дизель-поезд "Крюковского завода".

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