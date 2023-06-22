"Укрзализныця" возвращает военизированную охрану в поезда

Цель этих мер – безопасность пассажиров как на железной дороге, так в поездах, пояснил Перцовский.

"Укрзализныця" планирует вернуть военизированную охрану в поезда, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Об этом рассказал руководитель пассажирского направления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в эфире "Сніданок з 1+1" в четверг, 22 июня.

"Дополнительно мы объявим о возвращении патрулирования военизированной охраны. Также там были длинные дебаты, должна ли полиция полиция охранять, или это общественное пространство. К сожалению, сегодня бесплатно этого делать не хочет. Мы своими силами будем возвращать патрулирование. И это будет еще одним действенным направлением безопасности не только для женщин, но и для всех пассажиров", — сказал Перцовский.

Он отметил, что изначально военизированная охрана будет работать на более проблемных поездах или участках. Цель этих мер – безопасность пассажиров как на железной дороге, так и в поездах.

"Мы это будем динамично анализировать. Там, где есть проблемные направления, начинаем с них. Далее смотрим статистику участков в поездах, которые являются проблемными. Здесь наша военизированная охрана может действенными средствами работать с нарушителями. Цель – безопасность пассажиров как на железной дороге, так и в поездах, особенно сейчас, во время военного положения – это очень важно", — подчеркнул он.

К слову, в августе 2022 года "Укрзализныця" запускала пилотный проект по военизированной охране пассажирских поездов. Тогда все сотрудники охраны были снабжены спецформой, знаками различения и проходили инструктаж перед каждым рейсом.

Напомним, ранее Перцовский рассказал, когда первые поезда с женскими купе отправятся в рейсы.

Читайте также: