"Укрзализныця" за кредитные средства будет покупать современные поезда у швейцарского производителя Stadler

Сотрудничество предусматривает также строительство нового завода в Украине.
Швейцарские деньги на украинскую железную дорогу. Сегодня днем в присутствии Владимира Зеленского Министерство инфраструктуры Украины, швейцарский производитель поездов и страховая компания подписали меморандум о взаимопонимании.
Об этом 26 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.
Это позволит "Укрзализныци" покупать швейцарские поезда за швейцарские кредитные деньги. Средства в объеме до 500 млн евро пойдут на развитие железнодорожного транспорта.
Сотрудничество предполагает не просто закупку поездов, но и локализацию производства Stadler благодаря строительству нового завода на территории Украины.
Напомним, в Украине пришел электропоезд, созданный швейцарской компанией Stadler. Перед тем, как подвижной состав официально презентуют в нашей стране, он пройдет испытания.