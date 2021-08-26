"Укрзализныця" за кредитные средства будет покупать современные поезда у швейцарского производителя Stadler

"Укрзализныця" за кредитные средства будет покупать современные поезда у швейцарского производителя Stadler

Сотрудничество предусматривает также строительство нового завода в Украине.

Швейцарские деньги на украинскую железную дорогу. Сегодня днем в присутствии Владимира Зеленского Министерство инфраструктуры Украины, швейцарский производитель поездов и страховая компания подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом 26 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Это позволит "Укрзализныци" покупать швейцарские поезда за швейцарские кредитные деньги. Средства в объеме до 500 млн евро пойдут на развитие железнодорожного транспорта.

Сотрудничество предполагает не просто закупку поездов, но и локализацию производства Stadler благодаря строительству нового завода на территории Украины.

Напомним, в Украине пришел электропоезд, созданный швейцарской компанией Stadler. Перед тем, как подвижной состав официально презентуют в нашей стране, он пройдет испытания.

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