"Укрзализныця" изменила правила эвакуации: когда будут останавливать поезда и как действовать пассажирам

В Украине будут эвакуировать поезда

Вместо реагирования на общие сирены — точечный мониторинг воздушного пространства. «Укрзализныця» получила доступ к военным системам наблюдения, что позволяет железнодорожникам видеть вражеские беспилотники в реальном времени. Теперь эвакуацию объявляют только тогда, когда угроза зафиксирована для конкретного маршрута.

Почему вагон может стать «ловушкой» и как правильно прятаться от «Шахедов» в чистом поле — рассказывает корреспондент ТСН Мария Васильева.

Эвакуация за 50 километров

Раньше поезда могли останавливаться каждый раз, когда в области включалась сирена. Теперь критерием является приближение вражеского объекта на расстояние 50 км до поезда. Член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко объясняет: это вынужденная мера.

Сергей Лещенко, член наблюдательного совета «Укрзализныци»: «Когда „Шахед“ приближается на 50 км, в поезде объявляется эвакуация. Это неудобно, но риск ехать дальше навстречу угрозе и потенциально сгореть в вагоне — еще хуже. В ситуации, где нет идеальных решений, мы выбрали безопасность пассажиров».

Вагон — не хранилище, а цель

Эксперты предупреждают: современные дроны часто меняют цель в воздухе. Увидев подвижной состав, оператор вражеского БПЛА может атаковать именно его. Трагедия на Харьковщине в конце января, когда от прямого попадания в поезд Чоп — Львов — Барвенково погибли шесть человек, подтверждает — вагон мгновенно становится огненной ловушкой.

Сергей «Флеш» Бескрестнов, советник министра обороны: «Если „Шахед“ попадет в вагон с людьми, это будет „братская могила“. Призываю пассажиров отходить от поезда минимум на сто метров. Мы фиксировали случаи, когда беспилотник летел на инфраструктурный объект, но, увидев поезд, атаковал его».

Как правильно эвакуироваться: инструкция для пассажиров

Железнодорожники отмечают: ошибки пассажиров, которые прячутся под вагонами или между путями (как об этом писали очевидцы в соцсетях), могут быть фатальными.

Новые правила эвакуации:

Документы и вещи: Имейте отдельную сумку с паспортом, деньгами и лекарствами под рукой. Чемоданы оставьте в вагоне — они будут мешать быстрому выходу. Одеяла: Если на улице холодно, разрешается брать с собой одеяло из вагона. Безопасное расстояние: Отойдите от поезда минимум на 100 метров в ту сторону, куда укажет проводник (чтобы не попасть под встречный поезд). Животные: Имейте наготове переноску и поводок. Обучение показывают, что животные в стрессе могут вести себя непредсказуемо. Если начались взрывы: Ложитесь на землю лицом вниз, держите рот открытым (чтобы избежать контузии), голову накройте сумкой или одеждой.

Отказ от эвакуации

Железнодорожники не имеют права выводить людей силой. Если пассажир отказывается покидать вагон, проводник еще раз предупреждает об опасности и выходит сам, оставляя дверь открытой — на случай, если человек передумает.

Наиболее напряженной ситуация остается на Сумском направлении. «Укрзализныця» просит пассажиров с пониманием относиться к гибким графикам и задержкам, ведь каждая такая остановка — это спасенные жизни.

