Укушенная депутатом женщина решила расторгнуть брак: подробности

Женщина, которую покусал муж-депутат подала на развод из-за насилия.

Автор публикации
Игорь Серов
1 комментарий
Женщина решила развестись с обидчиком

Женщина, которую покусал муж-депутат, еще не решила, комментировать ли эту ситуацию публично.

Об этом в разговоре с ТСН.ua сообщила адвокат Марина Наприенко.

«Она решает», — ответила нам адвокат.

Кроме того, сегодня утром адвокат опубликовала на своей странице видео, на котором прикрепила фото покусанной руки и на котором сообщила, что едет в Оболонский суд, где участие в заседании будет принимать участие «кусающий депутат»: «Еду в Оболонский районный суд. Будем делать еще одну женщину свободной и счастливой. Девушки, помните, если вы остаетесь в браке с человеком, который вас не ценит, не уважает, более того — наносит вам физические страдания, то мой вам жизненный совет — убегайте оттуда как можно скорее».

депутат Верховной Рады покусал свою жену

wif987
15:38, 2026.05.06
