Мобилизация в Украине: как распознать "правильную" повестку и можно ли от нее отказаться

По словам адвоката, повестка на момент вручения должна быть заполнена и иметь все обязательные реквизиты.

Адвокат Андрей Новак рассказал, правомерно ли выдавать повестки на улицах, как распознать правильно заполненный документ и можно ли от него отказаться.

Об этом юрист сообщил в интервью ТСН.ua.

Новак прокомментировал громкие вручения повесток в Одессе и Львове, когда граждан насильно задерживали на улицах.

"То, что мы увидели на видеокамерах из Одессы, и то, что мы слышали из западных областей, когда людей принудительно сажали в машины, это можно "незаконным лишением свободы", — подчеркнул он.

По словам адвоката, такой метод вручения повесток абсолютно противоправный и противоречит всем нормам как логики и законодательства. Юрист напомнил, что есть определенный порядок, механизм вручения повесток.

"Его необходимо в любом случае соблюдать, несмотря на то, в каком состоянии сейчас находится страна. Прежде всего, мы – правовое государство, поэтому все методы, которые используют Центры комплектования, должны соответствовать правовым нормам", – уверен Новак.

Как должны вручаться повестки

Повестка действительно может вручаться на улице, в любом месте, но она должна быть оформлена должным образом и уже выписана на гражданина, говорит юрист. Выписка на месте не входит в компетенцию представителей Центров комплектования или других лиц.

"Сейчас повестки просто выписывают на месте. Правоохранители проверяют данные, передают их представителям Центров комплектования, а они уже на месте выписывают повестки", — заметил Новак и предупредил, что такие действия незаконны.

"Подчеркиваю, повестка на момент вручения должна быть заполнена и иметь все обязательные реквизиты: фамилию, имя, отчество военнообязанного, адрес места регистрации, дата и место, куда прибыть, а также подпись военкомата и мокрая печать Центра комплектование. Если хотя бы один из этих данных отсутствует, повестка не может считаться надлежащим образом оформленной и неявка по такой повестке не может влечь за собой какую-либо ответственность", – пояснил адвокат.

Также очень часто случается, что повестки вручались с ксерокопиями подписи и печати. Это неправильно.

Можно ли привлечь работников военкомата, если повестка заполнена неправильно

"Нет, повестка как документ не подлежит обжалованию, потому что она не несет в себе никакой юридической силы. Эту позицию подтвердила многочисленная судебная практика. Суды отказывают в удовлетворении обжалований таких повесток", – предупредил Новак.

Можно ли отказаться от повестки

По его словам, если повестка ненадлежаще оформлена, можно отказаться от ее получения на месте, и в акте отказа указать, по каким именно основаниям гражданин отказывается от повестки.

"В дальнейшем при рассмотрении административного дела будет решаться, имел ли гражданин право его не получать, или не имел. И соответственно, наступит административная ответственность или нет", — подытожил адвокат.

Ранее военный комиссар Львовской области рассказал, что вручение повесток на улице и других общественных местах не противоречит закону Украины.

Напомним, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что на войну отправились два народных депутата. Информации о том, чтобы кто-то из детей народных депутатов ушел на фронт, у Стефанчука нет.

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