Улицы были усеяны трупами россиян и ни одного уцелевшего дома: каким был Мощун сразу после освобождения

Небольшое село в 10 км от Киева Мощун, в начале войны вдруг стало стратегическим — россияне попытались прорваться через село в Киев.

Мощун штурмовали почти месяц, а улицы и частные дома превратили в поле боя. Украинское село, куда оккупанты бросили лучшие свои подразделения, заставило их принять одно из первых позорных поражений, говорится в ТСН.

Это было село на 1000 жителей с красивыми домами и нарядными дворами, с озерами и лесами вокруг, благодаря которым эту местность называли частью климатического курорта столицы. Теперь здесь будто выжжена земля и ни одного уцелевшего дома.

В феврале 22 года над крышами домов Мощуна один за другим летели вертолеты оккупантов. В нескольких километрах отсюда Гостомельский аэродром, где и пытается высадиться российский десант.

На аэродроме Национальная гвардия и подразделения Вооруженных сил тогда сдержали неприятеля, русский десант начинает атаковать Мощун. 5 марта начинается одно из самых ожесточенных битв за Киев, которое продлится почти три недели именно на этих улицах села.

Бой приняли подразделения 72 бригады "Черных запорожцев", территориальная оборона, бойцы Нацгвардии и сил специальных операций, подкрепленные артиллерией 128 горно-штурмовой бригады. Враг преобладал их в разы по численности, но не по сноровке. Украинские защитники хорошо знали эту местность и были очень мотивированы.

Узкие улочки села Мощун превратились действительно в поле боя. Русские штурмовали село с Востока, Вооруженные силы давали отпор с запада и победили. Все улицы были усеяны телами русских солдат элитного подразделения кремлевского войска.

Когда форсировали реку Ирпень вражеская пехота трижды строили переправы, но это не позволило захватить село и открыть себе дорогу на Киев. “Наша артиллерия очень нам помогла. Очень сильно. И работали очень точно. Передавали конкретные точки, где находится техника, живая сила. Артиллерия и "Грады" помогали. Очень много техники сожгли на подходе. Когда россияне бросили понтонную переправу, разбирали понтонную переправу», – вспоминают бойцы.

В конце марта наши армейцы оттесняют россиян за реку, оккупанты бросают технику и снаряжение и убегают. Уже тогда становится ясно, что битву за Киев они проиграют.

ТСН заехала в Мощун после боев, когда его только освободили, а на горизонте еще стреляла вражеская артиллерия. Так что удалось запечатлеть преступления россиян — почти полностью уничтожены дома, размородренные дома и куча тел заброшенных вражеских солдат и выжженная их техника.

Сражение за Мощун стало одним из ключевых в освобождении Киевщины. Здесь были разбиты и уничтожены элитные подразделения русского десанта и морской пехоты. Точное количество потерь наших сил в одной из важнейших битв за Киев пока неизвестно.

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