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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Улицы в огне, кровавый удар по супермаркету и многочисленные жертвы: Россия нанесла массированный удар по западу Украины

Россияне подвергли Ровно и Луцк массированной атаке. В городах вспыхнули пожары, есть много погибших.

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Фото автора: Анна Махно Анна Махно
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Последствия удара по Луцку

Последствия удара по Луцку

В Луцке объявили день траура. Накануне враг нанес удар по супермаркету — шесть погибших и 13 раненых, среди которых есть ребенок. А в Ровно пострадал частный сектор: восемь пострадавших, среди них также ребенок.

О последствиях российского террора против мирного населения в глубоком тылу рассказывает корреспондентка ТСН Анна Махно.

Трагедия в Луцке: взрыв в супермаркете

Медики в спешке доставляют раненых в машины скорой помощи. Небо над Луцком затягивает дым.

Российский реактивный беспилотник атаковал город и попал в место, где находилось много людей.

Глава Волынской областной военной администрации Роман Романюк: «Враг нанес удар по зданию, которое не имеет никакого отношения к военному объекту или объекту критической инфраструктуры. Это гипермаркет европейских товаров, где продавали печенье, шоколад, кетчуп, чипсы».

Спасатели расчищают завалы. Есть подозрения, что там могут находиться люди. В конце концов подтверждаются самые худшие предположения — помимо раненых, есть и погибшие.

И.о. мэра Луцка Андрей Разумовский: «Мы объявляем день траура и созываем на 9 утра оперативное совещание. Обсудим вопросы дистанционного обучения в школах и использования укрытий, ведь поступают жалобы на закрытые укрытия».

В то же время спасатели в Луцке непрерывно продолжают аварийно-спасательные работы.

Обстрел жилого района в Ровно

Вот так расчищают завалы в Ровно. Сюда прилетел вражеский «Шахед». Вокруг — сплошные разрушения. Беспилотник попал в жилой район.

Местный житель Александр: «Я вышел на улицу — всё горит, горят машины, больше всего — машины».

Из-под завалов трехэтажного дома спасатели извлекают раненую 86-летнюю женщину.

Дмитрий — её внук. Он показывает, что осталось от их квартиры на первом этаже: ни стен, ни потолка.

По словам мужчины, всё это обрушилось на бабушку, когда она отдыхала на диване. То, что она осталась жива, он называет чудом.

Пан Дмитрий: «Отвезли , сделали КТ. Врачи сказали, что бабушка в полном сознании, всё в порядке».

При этом в медицинских учреждениях находятся несколько её соседей с других этажей.

Вот в этой квартире видно, как взрывная волна выбила входную дверь, внутри всё полностью валяется на полу, окон нет — стекло разбросано повсюду. Из этой квартиры мать и сына доставили в больницу. Раненому мальчику, как говорят соседи, 14 лет.

Местный житель Николай: «Они были в крови, потому что я их выводил».

Господин Николай в момент взрыва как раз был дома: «Как раз в ванной был, мылся. Умывался — и тут вспышка, такой взрыв! Выбило дверь, видите, что наделало».

Но главное, говорит мужчина, что семья выжила:

Россия уже сутки терроризирует Ровно и область. Накануне были нанесены удары по зданию университета и предприятиям.

Глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль: «В целом за сутки у нас сейчас в медицинских учреждениях находится до 50 человек».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: РЕАКТИВНЫЕ ДРОНЫ НАПАЛИ даже на ПРИКАРПАТЬЕ! ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРОВ В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ

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