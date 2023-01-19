Уловили лишь легкий стук: как в темноте и в дыму удалось спасти женщину, потерявшую сына и мужа в Днепре

Сейчас состояние женщины стабилизировалось. Все, что она помнит с того дня, как они вместе с мужем и сыном были на кухне, а затем - взрыв.

Тела 28-летнего Алексея Зеленского и его 11-месячного сына Никитки смогли достать только в конце поисково-спасательной операции в Днепре. Их жена и мама тем временем чудом выжила, хотя все были в одной комнате. Она была зажата обломками, женщина ждала спасения и не могла позвать на помощь, потому что имеет нарушение слуха. Как ее спасали, первой сняла военная фотографица Оксана Йоханнессон. Ее глазами трагедию жителей разбомбленной многоэтажки, и в частности этой семьи, увидел весь мир.

Что известно о спасательной операции семьи Зеленских – в сюжете ТСН.

Тела погибших были под обломками своей кухни на четвертом этаже. Краном спасатели поднялись в квартиру. И вручную взялись разбирать обломки, чтобы добраться до убитых российской ракетой отца и сына.

Практически с первых минут после ракетного удара на месте работала военная фотография Оксана Йоханнессон. Она освещает русско-украинскую войну для скандинавских СМИ. Часто работает на нуле. Видела многое, но история семьи Зеленских ошеломила ее. Она трое суток работала рядом со спасателями. Фильмировала их работу и успела заснимить, как после 20 часов операции одетую только в топ и лосины молодую женщину достали из-под завалов. Впоследствии эта фотография облетела весь мир.

В темноте и дыме спасатели пытались найти живых. Устраивали минуты тишины, прислушивались. Но позвать на помощь Екатерина не могла, она с рождения не слышит. ГСЧС-ники уловили только стук. Когда Екатерину смогли достать, температура ее тела была всего 31 градус. Сейчас ее стабилизировали. Все что помнит, она написала на бумаге. Семья была на кухне. А потом – взрыв.

Ракетный удар по Днепру: последние новости

По состоянию на 19 января количество жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло до 46. В четверг, 19 января, идентифицировали еще одного погибшего человека. 11 тел до сих пор не опознаны. Столько же людей считаются пропавшими без вести. Продолжаются ДНК-экспертизы. В больницах остается 24 раненых. Трое – тяжелые. В их числе и 9-летняя девочка.

На месте трагедии до сих пор работают следственно-оперативные группы полиции. Проводят осмотр квартир и принимают заявления от владельцев поврежденного имущества. В уцелевшую часть дома дали свет, воду и тепло. Обследуют сети, чтобы подать газ. Понемногу начали пускать людей и в частично разрушенные подъезды, чтобы они могли взять какие-то вещи и документы.

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