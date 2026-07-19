Ультиматум Сырского, протесты и новый Кабмин: полный разбор большой перезагрузки власти

Тектонический сдвиг на Банковой: как конфликт Федорова и Сырского затмил новый Кабмин / © ТСН

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Президент Зеленский назвал главными задачами нового премьера Сергея Корецкого — подготовку страны к следующей зиме, развитие оборонных возможностей и ускорение выполнения договоренностей с международными партнерами. Но назначение нового премьера фактически потерялось на фоне главного скандала недели. Отставки министра обороны Михаила Федорова, который ассоциируется с технологическим успехом украинской армии. И его открытого противостояния с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Недели.

Конфликт недели: отставка Федорова и открытое противостояние с Сырским

Новый состав правительства проходит под скандирование толпы — «верните Федорова».

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Пока народ скандировал его имя на площади, сам Михаил Федоров собрал журналистов на брифинг. Эту пресс-конференцию он назвал взрослым разговором и на ней раскрыл весь поддержку отношений между Минобороной и Генштабом.

«Сырский не готов открыто говорить в глаза о проблемах. Он готов ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в медиа какую-то против него кампанию, а не проблема в том, в происходящих действиях. Это привело к тому, что по факту он поставил ультиматум, как мы знаем с вами. И вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, в чем задача главкома, он придумал как расколоть страну», — говорил Федоров журналистам.

По словам Федорова, главком блокировал все новаторские решения Минобороны, в том числе и введение новых контрактов в Вооруженных силах. Он также возложил на Сырского личную ответственность за системный кризис с мобилизацией, хотя и готов был предлагать новые решения уже осенью. Реформу армии сбили на полшага. Конфликт поколений мировоззрений за последние полгода вступил в силу, что президент почти прямо признался — он устал от этого противостояния.

«Я бы очень хотел единства. Стороны ее не обнаружили. В этом проблема не только сторон, но моя. То есть я не снимаю ответственности… Очень хочется, чтобы они усиливали Украину. Но есть то, что есть. И у вас в такой ситуации выход — либо одна сторона, либо другая», — заявлял глава государства.

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Чью сторону выбрал Зеленский? Пока вопрос открыт. Улица требует вернуть Федорова на должность и уволить главкома, к которому тоже накопилось немало вопросов. Сам Александр Сырский на упреки Федорова написал сдержанный пост, где поблагодарил Михаила за работу и пожелал остаться в команде Украины.

И надо честно сказать — на чьей бы стороне ни были наши симпатии в этой ситуации главком Сырский точно заслуживает человеческой и профессиональной благодарности украинцев — при любом сценарии.

Но за чью команду теперь будет играть снятый с должности Федоров? Будет работать над своим политическим брендом? Перейдет в бизнес или в оппозицию — что при нынешних условиях никуда? Или ждать достойных предложений от главы государства? Сам Федоров четко дал понять — за должностями не гонится.

«Я от советника отказался, у меня никогда не было цели стать министром, оставаться министром, искать себе должности и так далее», — сказал он.

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Однако о возвращении молодого технократа в Правительство, похоже, речь не идет. Хотя вариантов решений всегда больше одного.

Новый Кабмин Корецкого: изменение структуры и кадровые ротации

Состав своего кабинета новый премьер Сергей Корецкий представил через три часа после назначения.

«Я хочу, чтобы этот Кабмин стал правительством обороны, правительством экономического развития, правительством европейской интеграции», — сказал Корецкий.

Его единогласно приняли депутаты.

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Так что получилось в результате. Прежде всего, изменился не только состав, но и структура Кабмина. Теперь в Украине плюс два новых министерства — агрополитики и восстановления. Решение правильно и своевременно, ведь каждое из этих направлений должен вести отдельный человек.

Тарас Высоцкий — руководитель с многолетней пропиской в аграрце — теперь будет заведовать богатейшей отраслью страны. Впрочем, над ним висит дело в Высшем антикоррупционном суде.

Восстановлением, инфраструктурой и транспортом будет руководить Николай Калашник — экс-глава Киевщины.

Развитие громад и территорий отдали в руки Виталию Безгину, этим направлением он занимался во время каденции в Верховной Раде. Его коллега по парламенту Денис Маслов тоже сложил мандат и перешел в кресло министра юстиции.

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Среди новичков-чиновников наиболее узнаваемым является Виталий Ким, глава Николаевской облгосадминистрации, он возглавит министерство по вопросам ветеранов.

Иван Выгивский — руководитель Нацполиции, теперь возглавляет МВД. Всеволод Ченцов — опытный дипломат — займется вопросами евроинтеграции. Наиболее новой и единственной креатурой самого премьера стал Александр Кравченко. Он вышел из международной консалтинговой компании и теперь занимает экономический блок правительства. Сохранили свои портфели шесть министров — Денис Шмыгаль, Татьяна Бережная, Денис Улютин, Сергей Марченко, Матвей Бедный, Виктор Ляшко.

Впрочем, не успел парламент поздравить новых чиновников — как у экспертов возникли вопросы.

«Когда голосование идет по премьер-министру, он должен представить Верховной Раде программу действий правительства. Ну, нет этой программы», — говорит экономический эксперт Олег Пендзин.

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Вакантные кресла и новый секретарь СНБО

А вот представления от президента на должности двух ключевых министерств — обороны и иностранных дел так и остались вакантными. На место Федорова в новом украинском правительстве сватали Игоря Клименко, который в эту среду возглавлял МВД. Именно он якобы должен наладить мобилизацию и вместо скандальной бусификации организовать системный процесс привлечения в армию с участием полиции. Впрочем, после начала протестов, количество желающих за него голосовать в сессионном зале уменьшилось.

«Здесь действует элемент уважения к господину Клименко. Он многое делал все эти годы. Это не только Нацпол, но и воюющие бригады, ГСЧС, пограничники, первые принимающие удар. Поэтому это тоже элемент уважения к игорю. Вносить, чтобы провалить — ну это такое. И мы видим, что президент признал эти заслуги и предложил ему стать секретарем СНБО», — заявил первый глава Верховной Рады Александр Корниенко.

В тот же вечер Зеленский поручил исполнять обязанности министра обороны Евгению Хмари, отвечавшему в СБУ за дальнобойные операции, возглавлял Центр «Альфа» и затем и.о. главы СБУ. Кабмин с этим и другим предложением согласился. И назначил Хмару и Сибигу исполнять обязанности двух ключевых ведомств.

Почему Кабмин? Потому что Верховная Рада разошлась на каникулы до 18 августа. Впрочем, заседание не закрыли, а просто объявили перерыв. Потому кадровые решения в парламенте могут появиться и раньше.

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Новый же премьер-министр уже провел первое заседание правительства. Сергей Корецкий уже пообещал оптимизировать государственный аппарат и реформу госуправления. Как-то так случилось, что новое правительство в первый же день своей работы столкнулось с кризисом, в раздувании которого никто не заинтересован. Так что выход из нее на Банковой уже ищут. И кажется часть ответа есть.

Уже известно, что весомый член команды эксминистра Федорова Сергей Флеш Бескрестнов стал внештатным советником Зеленского по развитию технологических направлений обороны. Что касается следующих шагов — они анонсированы на понедельник, когда состоится Ставка Верховного главнокомандующего. Есть все подозрения — она радикально изменится по сравнению с предыдущей.

«Милтех царь» и слухи об отставке Сырского

Пока появилась информация, что Михаилу Федорову на Банковой могут предложить новую роль.

Как сообщили собственные источники «Зеркало недели» в Вашингтоне, он может стать координатором развития военных технологий. На английском это называется «милтех царь». Но в Штатах и других западных странах не является официальной должностью. Так называют высокопоставленного чиновника, который получает широкие полномочия для координации определенного направления работы между разными государственными структурами.

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То есть в случае Федорова это может означать специального уполномоченного, который мог бы координировать Минобороны, Генштаб, производителей, закупки, дроны, роботизированные системы и инновации. Словом, то, в чем он наиболее эффективен.

В то же время, в Офисе президента, пишет издание, обсуждают замену Александра Сырского на должности главнокомандующего ВСУ.

Ну а после заявлений Михаила Федорова о конфликте между Министерством обороны и командованием ВСУ откровенно заговорила и часть военных.

Узнав о возможном разговоре с президентом, рассказать ему правду о ситуации на фронте — призвал офицеров боевых бригад подполковник Богдан Кротевич: бывший нач-штаба бригады «Азов» и один из героев защиты Азовстали.

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По его словам, «умолчание реального положения дел сегодня создает угрозу всей стране».

С резкой критикой системы управления в Вооруженных силах публично выступил и бригадный генерал Сергей Собко: Герой Украины и начальник штаба 11-го армейского корпуса. Вместо того, чтобы оценивать командиров по их результатам и способности брать ответственность, система начала продвигать «самых удобных», а не самых компетентных людей: написал он в Фейсбук.

Большие совещания на Банковой

В конце концов президент Владимир Зеленский вместе с заместителем руководителя Офиса президента Павлом Палисой, два дня подряд общались с командирами корпусов, которые воюют на наиболее интенсивных участках фронта.

В первый день — был разговор с командующим Сил беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди, командиром 1-го корпуса НГУ «Азов» Денисом Прокопенко, командиром 2-го корпуса НГУ «Хартия» Игорем Оболенским, заместителем командующего ДШВ ВСУ Андреем Ткачуком и временным исполнителем «Юг» Сухопутных войск ВСУ Валерием Скредом.

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Говорили, в частности, о поставках дронов — особенно на оптоволокне. Справедливое распределение боевого состава между бригадами. И привлечение иностранных добровольцев.

Во второй день — к разговору присоединились командиры 7-го, 8-го, 10-го, 11-го, 17-го и 20-го корпусов

По словам президента, войскам нужно больше дальнобойной артиллерии и снарядов калибра 155 миллиметров.

Отдельный разговор был у президента с командиром 3-го армейского корпуса ВСУ Андреем Белецким. Он руководит, пожалуй, одним из самых больших и технологичных подразделений Украины.

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Речь шла конкретно о способе управления главкома Сырского — нет данных. Но президент после этих разговоров анонсировал специальную Ставку главнокомандующего: на фоне решения по замене министра обороны.

А сегодня продолжил разговаривать с опытными украинскими военными. В частности, Михаилом Драпатым, Владимиром Горбатюком и Олегом Апостолом. Двое из них — в медиа называют возможными преемниками Сырского. Ну а ключевые разговоры — Зеленский анонсировал в понедельник, 20 июля.

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