Ультиматумы Альянсу: союзники НАТО садятся за стол переговоров с Россией и будут говорить об Украине

Ультиматумы Альянсу: союзники НАТО садятся за стол переговоров с Россией и будут говорить об Украине

Впервые за два года союзники сядут за стол переговоров с Кремлем.

Сегодня союзники НАТО садятся за стол переговоров с Россией. Будут искать выход из кризиса безопасности и обсуждать, в частности, будущее Украины в Альянсе.

Чего ждать Киеву от этих переговоров, в ТСН.Ранок 12 января рассказала корреспондент "Радио Свобода" Зоряна Степаненко.

Важнейший раунд дипломатического марафона, который проходит на этой неделе между Россией и Западом, сегодня стартует в Брюсселе. Через несколько часов российская делегация привезет свои ультиматумы в штаб-квартиру Альянса и озвучит их на заседании Совета Россия-НАТО.

Впервые за два года союзники сядут за стол переговоров с Россией. Говорят о том, что в последние месяцы смущает весь демократический мир — это российские солдаты, танки. Кроме того, как пишет "Нью Йорк Таймс", ссылаясь на американских чиновников, уже и военные вертолеты, кружащие мимо украинских границ, создают большое напряжение на восточном фланге Европы.

Уже сегодня союзники НАТО садятся за стол переговоров с россиянами

Россию союзники будут призывать к деэскалации и конкретным шагам в этом направлении, а также будут предупреждать о беспрецедентных последствиях, если ее войска пересекут проходящую по рубежам Украины красную линию. Стянув туда своих солдат, Россия предложила Альянсу договориться. Также потребовала юридических гарантий, что Украина никогда не присоединится к НАТО. К слову, об этом тоже пойдет речь сегодня на переговорах.

Союзники единственные в том, чтобы российские ультиматумы отвергнуть и дать понять, что не Москве решать, кто может, а кто нет – быть частью НАТО. Для Украины, заявляли ранее в Альянсе, не будет неприятных неожиданностей и никаких решений о ней без Киева страны-члены НАТО обещали не одобрять.

Переговоры завершаются после обеда. Тогда же станет ясно готова ли Москва к дипломатическому урегулированию напряженной ситуации.