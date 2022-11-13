Улыбающиеся люди и флаги Украины: первое включение ТСН из освобожденного Херсона (видео)

Журналист ТСН рассказал, как восстанавливается город после освобождения от оккупантов.

В Херсоне, который на днях Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков, начинает налаживаться жизнь. В городе развеваются украинские флаги, а люди улыбаются и наслаждаются такой долгожданной свободой.

Корреспондент ТСН Антон Коцуконь провел прямое включение с центральной площади деоккупированного Херсона и рассказал о текущей ситуации и настроение горожан.

"Весь Херсон в украинских флагах. Атмосфера абсолютного единения всего города", – рассказывает журналист.

По его словам, люди прятали флаги Украины, где только можно было – закапывали в землю, прятали во дворе на улицах и дома. Херсонцы также прятали фотографии родственников, воюющих в ВСУ.

Несмотря на отсутствие воды, света и других коммуникаций, люди говорят, что им легче дышать в Херсоне. Херсонцы готовы терпеть временные неудобства, ведь самое главное – Херсон освободили от российского нашествия.

Как рассказал руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич, сейчас в городе проходят стабилизационные мероприятия. Враг заминировал все объекты критической инфраструктуры и не только. Возможность восстанавливать критическую инфраструктуру будет тогда, когда в городе пройдет период разминирования и коммунальщиков можно будет допустить на свои рабочие места.

В ближайшие дни должны возобновить работу мобильные операторы.

"В течение двух дней в городе начнут развертывать специальные пункты, где люди смогут подключиться к бесплатной связи", – рассказал глава ОВА.

Также, по словам Янушевича, херсонцам, желающим эвакуироваться из города, будет оказана вся необходимая помощь, местные власти уже готовят алгоритм действий вместе с Министерством реинтеграции.

Увольнение Херсона

Вооруженные силы Украины освободили Херсон 11 ноября. Город находился в оккупации с марта.

По состоянию на 13 ноября в уволенном Херсоне заработали украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция, постепенно возобновляющие вещание украинского телевидения и радио.

"Укрзализныця" в честь освобождения Херсона от российской оккупации запускает продажу билетов на первые рейсы в деоккупированные украинские города.

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