"Улыбнутся и продолжат убивать": военный эксперт о возможных мотивах атаки России на Львов

Путинская армия в ближайшее время, вероятно, продолжит бить не только по энергетической инфраструктуре Украины, но и по гражданским объектам, как это произошло во Львове сегодня, 4 сентября.

Такое мнение в комментарии ТСН.ua высказал военный эксперт Алексей Гетьман и аргументировал это тем, что таким образом оккупанты будут пытаться посеять панические настроения внутри страны.

"26 августа был массированный обстрел Украины, целью которого была энергетическая инфраструктура, оккупанты били в том числе по Киеву. Атака на Львов — это удар по гражданскому населению. Удар был совершен для того, чтобы посеять панические настроения внутри страны, или чтобы расшатать ситуацию", – говорит Алексей Гетьман.

И добавляет, что по этому поводу пока есть неутешительный прогноз: "С сожалением могу предположить, что такие удары по гражданским объектам, скорее всего, продолжатся".

Военный эксперт так объясняет возможные мотивы оккупантов: "Пока мы наблюдаем тактику ударов именно по гражданским объектам. Можно предположить то, для чего они это делают. Об этом я сказал раньше (посеять панику, расшатать ситуацию внутри страны). Я думаю, что они попробуют делать это в дальнейшем. Их интересует наша реакция на такие действия, реакция мирового сообщества. Если после этого будет решительная реакция от наших партнеров, то оккупанты, возможно, не будут этого делать дальше. Но если будет лишь обеспокоенность и взволнованность, что мы слышим много лет, то оккупанты улыбнутся и будут продолжать».

По словам Гетьмана, ракетные атаки на гражданские объекты не являются новой тактикой путинской армии.

"Раньше враг делал это одиночно, сейчас – один случай за другим. Эта тактика использовалась и раньше, но сейчас стала более активной", — резюмирует эксперт.

Атака на Львов: что известно

Во время атаки на Львов 4 сентября было два тяжелых попадания. Число погибших в результате вражеских ударов возросло до семи.

Об этом сообщили глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.

Козицкий прибыл на место одного из ударов и записал оттуда видеообращение.

"Находимся во Львове. К сожалению, ракетный удар по территории Львовщины — комбинированный, с "Шахедами" и ракетами. Спасибо ГСЧС за ликвидацию последствий. На данный момент — два попадания по территории города", — сказал глава ОВА.

Он подчеркнул, что враг бьет по гражданским, по жилым кварталам, где нет ни инфраструктурных, ни военных объектов.

Новости ТСН 16:00 4 сентября. Трагедия во Львове. На Покровск РФ бросает все, что может двигаться

Ранее сообщалось о том, что глава ОВА показал видео с места удара.

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