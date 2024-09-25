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Уменьшатся ли выплаты семьям погибших военных: адвокат разъяснил законодательные нововведения

Уменьшатся ли выплаты семьям погибших военных: адвокат разъяснил законодательные нововведения

Выплаты семьям погибших защитников / Фото: ТСН.ua

Выплата в размере 15 млн грн семьям погибших военнослужащих не изменена, отметил адвокат.

Адвокат Дмитрий Йовдий, специализирующийся на защите семей погибших военнослужащих, разъяснил законодательные нововведения о компенсации семьям военных и ответил, уменьшаются ли выплаты семьям погибших защитников.

"На данный момент выплата в размере 15 млн грн семьям погибших военнослужащих не изменена", – говорит Дмитрий Йовдий в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

По словам адвоката, несмотря на то, что принято новое постановление правительства, продолжает свое действие также постановление Кабмина от 28 февраля 2022 года №168.

"Этим постановлением предусмотрена выплата в размере 15 млн грн для семей военнослужащих, погибших во время действия военного положения. Именно во время действия военного положения. Выплата в размере 2,27 млн касается не военного положения и других причин, не связанных с исполнением военной службы К примеру, действующий военнослужащий погиб в ДТП, но не во время выполнения боевого задания, а перемещение", – объясняет юрист.

Резюмируя, Дмитрий Йовдий подчеркнул, что в случае гибели действующего военнослужащего под выполнение боевого задания во время действия военного положения его семье выплачивается сумма в размере не менее 15 млн грн.

"Это гарантировано законом. То, что сейчас Кабмин принял новое постановление – на самом деле он привел свое постановление в соответствие с действующим законом. Новое постановление никак не отменяет действие закона, гарантирующего право на 15 млн грн. Также оно не отменяет постановление №168 от 28.02.2022. Постановление по сути продублировало закон, а многие поняли это так, будто уменьшили выплаты за гибель во время боевого задания. Это не так на самом деле, а многие семьи погибших военнослужащих волнуются", – говорит адвокат.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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