Уменьшение призывного возраста и отмена статуса "ограниченно годный": как в Украине изменится мобилизация

Президент Украины Владимир Зеленский подписал pакон, в котором говорится об уменьшении возраста для мобилизации от 27 до 25 лет. Депутаты приняли этот закон еще в прошлом году. Подписи президента он ждал 10 месяцев. Очевидно, планировалось, что такая норма войдет в новый закон о мобилизации, который Верховная Рада все еще рассматривает.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Подписи от главы государства получили сразу три закона: уменьшение возраста мобилизованных на 2 года, отмена понятия "ограниченно годный" и создание электронного кабинета военнообязанного. Вокруг последнего продолжалось немало, как дискуссий так и спекуляций. Трактовать его каждый пытался по своему, и больше всего обсуждений было о возможности появления в Украине вместе с электронным кабинетом - электронных повесток.

"Никакого положения о повестке по электронному кабинету нет", - отметили в Минобороны.

Прежде всего речь идет об обновлении данных военнообязанных без необходимости идти в ТЦК, пояснила в эфире "Единого марафона" заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. И о наведении элементарного порядка с военным учетом.

Мобилизация в Украине

"Этот закон даст возможность усовершенствовать систему "Оберег". Мы предоставляем "Оберегу" делать обмен с другими реестрами. И мы сможем давать ТЦК больше сведений о военнообязанных, что в свою очередь исключит ложные повестки, дублированные повестки, необходимость дополнительный раз военнообязанных в ТЦК. Соответственно сможем обеспечить жизнь без очередей", - пояснила Екатерина Черногоренко.

Электронный кабинет также поможет подавать заявку на получение статуса "участник боевых действий", сократить время на его получение, заявляют в Минобороны. Кабинет планируют запустить во втором квартале этого года. Воспользоваться им могут и военнообязанные в возрасте 25 и 26 лет, чтобы обновить свои данные. Ведь согласно еще одному подписанному президентом закону возраст для мобилизации уменьшился с 27 до 25 лет. Это закон пролежал на подписи 10 месяцев, очевидно с расчетом войти в тот новый закон о мобилизации, который сейчас до сих пор не принят парламентом. Причина задержки в том, что последний значительно сложнее и объемнее.

"Этот законопроект готовит изменения в ряд законов: и гражданский и налоговый кодекс и уголовный, и закон о военной службе, об органах местного самоуправления. И эти правки, которые сейчас вносятся, они необходимы - это раз и они перекликаются собственно с этими предложениями и изменениями, которые предлагаются в этом законе", - объясняет Иван Тимочко, председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ.

Сам закон будет иметь более четкие требования к работе как местных администраций, так и бизнеса в условиях военного положения. Будет иметь более точные положения по демобилизации военных, их отпусков, и многих аспектов самой же мобилизации.

Также отменено понятие "ограниченно годный". Это означает - повторный медицинский осмотр тем, кто имел такой статус. Пройти его следует в течение 9 месяцев. И ВВК должна определить "пригоден" или "не пригоден". К слову, за день до этого закона Минздрав заявил, что проверят все ВВК, их работу и остались ли нерешенные проблемы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Первые новые правила мобилизации начинают действовать!

Напомним, командир подразделения 153-й бригады Назарий Кишак считает решение об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет "важным решением".

Читайте также: