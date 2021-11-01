Уменьшение тарифов, дистанционка и новые знаки с разметками: что ждет украинцев с 1 ноября

В частности, в некоторых регионах школьников отправят на дистанционку.

С первого ноября украинцев ждет ряд изменений. В частности, станет легче оформить жилищную субсидию, а еще упадут коммунальные тарифы для некоторых категорий населения.

Что ждет украинцев в ноябре – в сюжете "Сніданку з 1+1".

Несколько кликов и никаких собезов: украинцам становится проще оформить жилищную субсидию. Собирать груды документов и ходить в разные учреждения уже не нужно. Теперь достаточно заполнить заявку на портале "Дія". Правда, это пока пилотный проект, к которому области будут присоединяться постепенно. Кроме субсидии, на портале "Дія" можно будет оформить пенсию, помощь малоимущим семьям, а также обратиться за социальными услугами.

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Заплатят вдвое меньше: тариф на газ в ноябре сменили для некоторых украинцев. Потребители, чьи поставщики газа прекратили работу или были лишены лицензии, могут в течение 60 суток воспользоваться пониженным тарифом от государственного газопоставщика. В ноябре цена для таких категорий составит 7,96 грн за кубический метр. Такой же тариф платят потребители, заключившие с НАК годовой договор – цены для них будут действовать до весны 2022 года. Впрочем, потреблять голубое топливо по такому тарифу могут только несколько регионов.

Какие нововведения ждут украинцев в ноябре

Школы – на дистанцию: с 1 ноября еще несколько городов переводят учеников на учебу из дома. В частности, в Киеве учащиеся всех классов будут учиться дистанционно. Во Львове уроки будут проводить онлайн минимум две недели. Также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации дети пока не вернутся за парты в Хмельницкой, Луганской, Одеской областях, Чернигове и других регионах. Работать в "красной" зоне могут только школы, где вакцинировано 100% коллектива.

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Новые знаки и разметка: больше всего новшеств касается велосипедистов. В частности, появится новое определение велосипедной дорожки и подробное объяснение того, как велосипедисты должны действовать во время движения. Из нововведений также островок безопасности и диагональный пешеходный переход. Где именно появятся такие переходы, будет решаться специальная комиссия. Говорят, они будут только на регулируемых перекрестках. Относительно разметки здесь добавляются нормы в проезде кольцевой развязки, парковка вдоль дорог, выхода с территории учебных заведений и места концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Запрет на отлов рыбы: на территории зимовальных ям, например, за незаконно выловленную щуку придется отдать почти 3,5 тыс. грн, а не 340 грн; за карася – почти 1,6 тыс. – вместо 17 грн. Больше всего придется заплатить за незаконно выловленного сома – более 5 тыс. грн – вместо 425 грн.

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