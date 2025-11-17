Умер бывший военнопленный Александр Савов: что известно о защитнике и что он рассказывал об экспериментах в РФ

Александр Савов / © ТСН

Реклама

Две ужасные потери в день, когда морские пехотинцы вспоминали своих павших. Накануне в День памяти о павших морпехах в мир иной ушла Ирина Данилова — жена бойца морской пехоты, который до сих пор в плену. Она ждала его почти четыре года, выходила на акции, ездила на обмены.

Также в воскресенье сообщили о смерти Александра Савова. ТСН вместе с его дочерью Анастасией и другими родными и волонтерами встречала его из плена в середине марта. Тогда стало известно, что морпех, который защищал Украину с 2015 года, после полномасштабного вторжения сражался с врагом на «Азовстали» в Мариуполе, вышел в так называемый почетный плен. Он вернулся после почти трех лет российский тюрем. Вернули военного враги, в частности с туберкулезом.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

Реклама

С морпехом Александром Савовым ТСН встречалась в мае этого года. Это было через несколько недель после его освобождения из плена и за это время это была уже его третья больница.

В морскую пехоту Александр пошел еще в 2015 году. В начале полномасштабного вторжения его 36 бригада базировалась на заводе Ильича в Мариуполе. Он был в составе, когда отдельная группа решила мимо блокпостов россиян заехать на Азовсталь — на подмогу азовцам. И сделали это без единого выстрела.

О месяце на «Азовстали» в разговоре он почти не вспоминал, а все что было потом, в плену — его пугало.

«Приемки» — это самое худшее. Ты выходишь из машины, входишь в помещение, раздеваешься до гола, и пошел. В этот момент ты проходишь врачей, ДНК, отпечатки, моют, стригут и в этот момент происходит избиение, электрошокеры и все остальное, пока ты голый бегаешь», — рассказывал Александр Савов.

Реклама

Из плена Александр вышел не только с кожным заболеванием. Россияне вернули бойца с туберкулезом. По его словам, в плену его вроде лечили, но такое впечатление, что над ним экспериментировали. В частности, часто делали флюорографию.

«Через каждый месяц делали флюорограмму. Штук 6 или 7 за год», — говорит он.

Летом Александр Савов признавался, о планах на будущее не думает, главное — вылечиться.



Дочь Александра Анастасия тогда с теплой улыбкой вспоминала, что почувствовала, когда увидела папу на свободе.

«Это такая эйфория, это такие эмоции, даже не описать словами, я не знала, у меня такой холодный пот, и радость, и непонимание, и не веришь в то, что это действительно происходит, но радость», — рассказывала она.



Еще когда отец был в плену, Настя боролась за его освобождение и даже стала соучредителем Ассоциации морских пехотинцев, которая помогает семьям пленных и освобожденным. Уже после возвращения отца делала все, чтобы его вылечить — и физически, и морально.

Реклама

Накануне в своем инстаграме Настя Савова написала: «Сегодня мой папа умер. Плен убивает и после освобождения».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 17 ноября. Трамп кипит от злости из-за РФ? Зеленский и Макрон подписали соглашение







