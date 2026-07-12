Умер главный критик России в Конгрессе и друг Украины: чем запомнился Линдси Грэм

Линдси Грэм / © Associated Press

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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после внезапной кратковременной болезни. Политик десятилетиями влиял на внешнюю политику Соединенных Штатов, был одним из самых последовательных критиков Кремля и даже в сложные периоды отношений между Киевом и Вашингтоном продолжал выступать за военную помощь и усиление санкций против России.

ТСН.ua рассказывает о жизненном пути Линдси Грэмма и его политической карьере.

От военного юриста к влиятельному сенатору

Линдси Грэм родился в 1955 году в небольшом городе Сентрал в Южной Каролине. Его родители владели баром, где будущий политик работал еще с детства.

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В 21 год он потерял обоих родителей и оформил опеку над 13-летней сестрой. Грэм стал первым в своей семье, кто окончил колледж, а впоследствии получил юридическое образование.

Он служил военным юристом в воздушных силах США. Этот опыт в значимой степени сформировал его взоры на интернациональную сохранность, роль американской армии и необходимость сдерживать авторитарные режимы.

Прежде чем стать сенатором, Грэм восемь лет представлял Южную Каролину в Палате представителей. В Сенат США его избрали в 2002 году.

Важным политическим союзником и наставником Грэма был сенатор Джон Маккейн. Их объединяли поддержка сильной американской армии, активной внешней политики и жесткое отношение к Кремлю.

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Выступал за поддержку Украины еще до войны

Россию Грэм считал угрозой международной безопасности задолго до полномасштабного вторжения в Украину.

После российско-грузинской войны 2008 года он был среди американских сенаторов, призывавших ввести санкции против Москвы. По его мнению, вторжение представляло угрозу не только Грузии, но и другим молодым демократиям, возникшим после распада Советского Союза.

После оккупации Крыма в 2014 году Грэм потребовал заморозить активы ответственных за аннексию, усилить экономическое давление на Москву и предоставить Украине оружие.

Сенатор резко критиковал администрацию Барака Обамы за недостаточную военную поддержку Киева. После подписания Минских договоренностей, он заявлял, что Украину оставили без необходимых средств для продолжения борьбы.

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«Путин побеждает, мы проигрываем», — говорил тогда Грэм.

В декабре 2016 года он вместе с другими американскими сенаторами посетил украинских военных в Донецкой области. Обращаясь к ним, Грэм заявил: «Ваша война – это и наша война».

Призвал к максимальному давлению на Россию

После начала полномасштабного вторжения Грэм стал одним из самых жестких критиков Владимира Путина среди американских политиков.

На восьмой день Великой войны сенатор выразил надежду, что кто-то в России поймет, какой вред Путин наносит собственной стране, и остановит его. Заявление раскритиковали представители обеих американских партий, а администрация Джо Байдена была вынуждена подчеркнуть, что не поддерживает насильственную смену власти в России.

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Москва назвала слова Грэма призывом к терроризму.

В мае 2023 во время визита в Киев сенатор встретился с Владимиром Зеленским. После публикации смонтированного видео этого разговора в России возбудили против Грэма уголовное дело и объявили его в розыск.

Сенатор был одним из авторов резолюции с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма. Сенат поддержал документ единогласно, однако администрация Байдена не стала реализовывать инициативу.

Позже Грэм предложил ввести пошлины до 500% для стран, продолжающих покупать российские нефть, газ и другие товары и таким образом финансирующие войну.

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По его словам, государства, поддерживающие российскую военную машину, должны заплатить за это высокую экономическую цену. Законопроект получил поддержку многих республиканцев и демократов, однако его так и не приняли.

Оставался поклонником Украины в команде Трампа

Отношения Линдси Грэма с Дональдом Трампом изменялись в течение многих лет.

Во время президентской кампании 2015 года Грэм называл Трампа расистом, ксенофобом и человеком, не представляющим Республиканскую партию. Трамп в ответ публично оскорблял сенатора.

После победы Трампа Грэм постепенно стал одним из его ближайших политических союзников. Коллеги сенатора утверждали, что он мог позвонить президенту практически в любое время.

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Несмотря на сближение с Трампом, Грэм не отказался от поддержки Украины. Он не разделял изоляционистские взгляды части движения MAGA и продолжал подчеркивать, что победа России нанесет ущерб американским интересам.

Даже после скандальной встречи Трампа и Зеленского в Белом доме в феврале 2025 года и ухудшения отношений между президентами Грэм выступал за помощь Киеву.

Он пытался использовать личный доступ к Трампу, чтобы убедить его усилить давление на Москву, поддержать поставки оружия Украине и одобрить новые санкции.

Последний визит в Киев

За несколько дней до смерти Грэм посетил Киев и пообщался с украинскими журналистами.

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Сенатор заявил, что Дональд Трамп начал проявлять большую приверженность Украине, поскольку его поразили успехи украинцев на поле боя и способность сопротивляться значительно более сильному противнику.

По словам Грэмма, особое впечатление на президента США произвели украинские военные технологии.

«Думаю, президент Трамп любит победителей. И он видит Украину среди победителей. То, что президент Трамп увидел в Украине, произвело на него сильное впечатление. Украина оказывает на Россию очень серьезное давление», – говорил сенатор.

Линдси Грэм оставался одним из самых влиятельных друзей Украины в Республиканской партии. Он поддерживал Киев задолго до полномасштабного вторжения, выступал за оружие, требовал жестких санкций против России и пытался убедить Дональда Трампа, что победа Украины отвечает интересам Соединенных Штатов.

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Ранее стало известно, что политик умер в собственном доме из-за остановки сердца.

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