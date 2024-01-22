Умер мужчина, который с тяжелыми травмами спасал родных: что известно о пострадавших из-за удара по Киеву

Пострадавшие от российских ракетных обстрелов 2 января в Киеве до сих пор не знают, что ждет их дом. Экспертные комиссии только начали работы, людей расселили по общежитиям или комнатам квартир.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

В больнице скончался мужчина, который помогал спасать своих родных

Татьяна Пренк, из дома по улице Кудряшова 7, возле которого 2 января упала часть российской ракеты, говорит — не может сдержать слез от того, во что превратилось ее жилье.

Татьяна Пренк

5-ти метровая воронка, разорванные автомобили, "скошенные" деревья и десятки квартир в огне, дыме и завалах. Это был один из восьми прилетов в столице. Погибших в городе двое, раненых полсотни, и среди них мама, папа, бабушка и дядя Татьяны.

"Дядя мой был вот здесь — у окна. Получил больше порезов стеклом, только на лице врачи наложили более ста тридцати швов. Бабушке и маме сложнее, и переломы, и ушибы, и порезы", — вспоминает Татьяна.

Они до сих пор в больницах уже несколько идут на поправку, но и состояние остается тяжелым: мама почти не видит, ее ждет операция, у бабушки постоянно болит голова и рука. А вот отец Татьяны скончался на пятый день после госпитализации.

Отец Татьяны

"Мне позвонила соседка, и сказала: извини, моя машина привалила твоего папу. Он как раз заходил в подъезд. Восемь поломанных ребер, еще разрыв легких и три больших осколка в позвоночнике", — говорит Татьяна Пренк.

Он еще выбрался из-под завала, поднялся на 5 этаж и помогал спасать родных. Только потом пошел к медикам.

Сейчас Татьяна с мужем и дочерью снимает квартиру. Каждый день ездит к родным в больницу.

Последствия ракетного удара

Мужчина 40 минут пролежал под завалами

Олег Гонтаренко проживал в соседнем подъезде. Он говорит, что экспертизы дома продолжаются.

"Вот собирали в Соломенской РГА и там озвучивали план — 4 месяца все обследования и экспертизы, а потом уже тендер на исполнителя работ будет", — говорит киевлянин Олег Гонтаренко.

А пока каждый живет где может — или же в комнатах, которые город арендует для жильцов в общежитиях или квартирах другого района. Олегу помогли поселиться неподалеку. К дому приходит всего второй раз после тех событий.

Последствия ракетного удара

К эпицентру взрыва его квартира была ближе всего, спасало то, что было в дальней комнате, и что "волной" подбросило накрывший его ковер. Олег пролежал минут 40, закрывая рот одеждой, чтобы не задохнуться дымом. В больнице он пробыл неделю. Кстати, там же узнал, как зовут и как выглядит его спаситель, помогла наша Наталья Нагорная.

И хотя внешне Олег Гонтаренко выглядит спокойным, говорит, до сих пор не может нормально спать и всегда в тревоге.

В городском совете говорят, более точные новости по поводу судьбы дома появятся в ближайшее время, специальная комиссия над этим работает. Как и над тем, чтобы пострадавшие получили финансовую компенсацию, заявки на это в первые дни после трагедии подало более 250 семей.

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Ракетный удар по Киеву 2 января

К утру 2 января россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Ночью они атаковали столицу беспилотниками, но уже утром запустили по Киеву "Кинжалы" и крылатые ракеты.

В Киеве горели многоэтажки и авто, есть много пострадавших. В результате атаки по столице погибли люди, а количество пострадавших увеличилось почти до полусотни.

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