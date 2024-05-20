Умер президент Ирана – союзник Путина: как это может повлиять на войну России против Украины

Президент и премьер-министр Ирана, поддерживающий Россию в войне против Украины, погибли в результате крушения вертолета 19 мая. Смерть Ибрагима Раиси и Хосейна Амир-Абдоллахиана подтвердило иранское официальное новостное агентство IRNA.

Как Путин отреагировал на смерть союзника и как гибель президента Ирана может повлиять на войну России против Украины, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Когда стало известно об авиакатастрофе, российский диктатор отдал приказ направить 50 спасателей из России на поиски вертолета Раисе. Позже Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана и заявил, что "навсегда сохранит самую светлую память" о Раисе и назвал его "настоящим другом России".

По словам Олега Жданова, смерть Раиси может повлиять на ход войны России против Украины, поэтому Путин так и испугался.

“Дело в том, что президент в Иране возглавляет исполнительную власть. Он не столь великая политическая фигура. Там религиозные руководители страны, они более важны, они занимаются политикой. А президент занимается исполнительной властью. И Раиси не был настолько популярен среди населения Ирана, чтобы можно было говорить, что это потеря национального лидера. Так сказать нельзя», – говорит военный эксперт.

Впрочем, Раиси был «компромиссной фигурой» между всеми политическими и военными кланами, существующими в самом Иране. По словам Олега Жданова, его гибель может повлечь за собой перераспределение полномочий среди этих кланов.

Как в Москве башни Кремля между собой воюют. То же самое может произойти сегодня в Иране. А там не все довольны тем, что Иран отдает оружие и помогает России. Потому что Россия не отдала еще половину самолетов, оплаченных еще в начале 2023 года. Уже год прошел, как Россия деньги собрала, а самолетов до сих пор нет. Су-35 половина есть половины нет. Плюс Россия постоянно требует помощи, политической поддержки. Иран ради России разваливает сегодня переговоры с Европой, переговоры с США, исходит из переговоров по ядерным договоренностям», — рассказал военный эксперт.

Олег Жданов говорит, что после смерти президента Ирана все может измениться. В какую сторону здесь Россия повлиять не может.

Вот в чем проблема. Нарушен баланс. И как он будет восстанавливаться, в какую сторону сейчас потянет? Сейчас те, кто настаивает на том, что нужно сосредоточиться на Израиле, поддержке Хуситов, Хамаса, Хезболлы или еще кого-нибудь скажут, а зачем тянуть Россию, если она не выполняет того, что обещает. Потому Путин так и испугался. Поэтому он отправил этих спасателей, пытался, до последнего надеялся. Что будет теперь – это гадание на кофейной гуще”, – считает Олег Жданов.

По словам военного эксперта, из-за возможных перебоев поставок из Ирана в Россию в Украине не прекратятся атаки. Впрочем, Россия может испытать дефицит.

“Снабжение из Ирана не прекратит “шахеды”. Россия производит в основном крупноузловую сборку. Они в совершенстве производят, но количество производящих самостоятельно БПЛА очень мало на сегодняшний день. Иран – основной поставщик. Плюс с Ираном продолжались переговоры по передаче России баллистических ракет с дальностью 700-900 км. Для нас это было бы очень больно. А России это очень необходимо, потому что своих ракет уже мало. Они еще не ответили на наши удары, они накапливают. Согнали сейчас все стратегические бомбардировщики на один аэродром. Но массированных ракетных ударов мы, слава Богу, пока не наблюдаем. Так что у России проблемы с этим”, – рассказал Олег Жданов.

Военный эксперт напомнил, что Иран также оказывает сильное влияние на цену на нефть.

“Иран так же под санкциями в серую и черную продает нефть. У Ирана самый большой танкерный флот в мире. Основной же покупатель иранской нефти в черную – это Китай. А в Иране нефть гораздо качественнее российской. Российский считается сырой нефтью. И чем больше Китай покупает нефть у Ирана, тем меньше он покупает у России. Там много сложных вопросов, от которых может зависеть возможность российской экономики сегодня тянуть войну в Украине”, — говорит Олег Жданов.

Напомним, Иран официально подтвердил гибель в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси и главы МИД Хоссейна Амира Абдоллахиана. Причины аварии вертолета до сих пор неизвестны. Раиси называют человеком, выступавшим за оказание военной помощи РФ и считавшей, что нужно превратить Украину в "полигон" для испытания иранского оружия.

По оценкам аналитиков, это событие устранит с Ближнего Востока одного из самых жестких игроков, однако не изменит нынешней траектории иранского режима.

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