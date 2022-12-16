Умер выдающийся украинский реабилитолог Владимир Козявкин, изобретший уникальный метод лечения ДЦП

Он основал клинику, в которую съезжались дети со всей Украины и даже из-за границы.

Выдающийся украинский реабилитолог, Герой Украины, доктор медицинских наук, лечивший тысячи детей с церебральным параличом, Владимир Козявкин – сегодня ушел из жизни на 76 году, говорится в ТСН.

Дети из разных уголков Украины и не только, имеющие детский церебральный паралич, проходят лечение и реабилитацию в Международной клинике восстановительного лечения профессора Владимира Козявкина в Трускавце.

Владимир Козявкин – выдающийся украинский врач. Профессор и герой Украины. Его вклад в лечение особых детей – трудно переоценить. Его метод лечения назвали его именем – методом Козявкина. Результаты лечения ошеломляющие – 75% пациентов стали держать голову самостоятельно, 62% начали сидеть, 19% самостоятельно сделали свои первые шаги.

“Это почти 30 лет тому назад мне впервые удалось показать, насколько большое значение имеет детский позвоночник. Чаще всего он у этих детей блокирован. И мы разработали технику, как это мобилизовать”, — рассказывал о своем методе Владимир Козявкин.

Уникальная техника – это курс интенсивной терапии. Основа всего – это биокоррекция позвоночника, ее суть – разблокировать спинной мозг, зажатый в покрученых позвонках.

Метод профессора Козявкина даже купили Арабские Эмираты, чтобы ввести его в своих лечебных учреждениях. В самом же Трускавце учат этому методу иностранцев. Это лишний раз подтверждает, что работа Владимира Козявкина очень ценна. И самое главное – она будет и дальше помогать деткам в его клинике.

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