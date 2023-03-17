Умер якобы из-за воспаления, но тело исчезло: 26-летний спецназовец погиб в плену

Сколько людей уже умерло в плену даже сосчитать невозможно — большинство не имеет никакой связи с родными.

Отказался оставить побратимов, попал в плен и исчез из связи — это история спецназовца "Корда" Николая Самойленко. Год назад он попал в плен под Мариуполем и в феврале семье сообщили – их, вполне здоровый, молодой и спортивный родственник – умер в плену из-за воспаления, говорится в ТСН.

"У меня пальцев не хватит на руках пересчитать то, чем он занимался. Он занимался греблей, скалолазанием, занимался ножевым боем, стрельбой, пейнтболом”, — рассказывает брат Николая.

После школы, несмотря на уговоры мамы стать бухгалтером, Николай пошел в полицию, а затем стал спецназовцем. Последнее место службы – Мариуполь. "Корд – это была его заветная мечта", – говорит мама бойца.

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Полномасштабное вторжение он встретил в столице, где находился на курсах повышения квалификации и сразу решил возвращаться на Приазовье. "Я говорю: "Сынок, останься", а он — "Нет, мама, я поеду, я поеду к своим ребятам, они мои побратимы, я поеду к своим ребятам" и уехал", — вспоминает женщина.

Однажды спецназовцы, среди которых был и Николай, пытались вывезти граждан из Мариуполя, вокруг которого сжималось кольцо. Надежда с трехлетним сыном, как раз была в колонне, которую вывозили, она увидела, как сопровождавших их спецназовцев берут в плен боевики. “Мы стали и слышались выстрелы. Выстрелы раза в 4 звучали. Водители сразу подавали руки из окон. Я вообще не понимала, что мне делать, потому что у меня маленький ребенок спал”, — рассказывает женщина.

Среди тех спецназовцев, которые попали тогда в плен, были и муж Надежды — Юрий Рыбчевский. Он более года плена выходил на связь только 4 раза.

А вот Николай Самойленко в последний раз позвонил маме в сентябре. Они были в Оленовке, потом семья узнала, что пленных кордовцев перевели в Донецкий следственный изолятор, где связь просто исчезла. “28 февраля я был на работе, позвонил мне его начальник, сказал мне плохие новости. Я сразу понял, что произошло. Сказал, что Коля умер в плену”, — вспоминает побратим бойца.

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“Он умер 19 января, ребенок мой. Как это можно было – здорового, тренированного парня, 26 лет замучить за один год, замучить вот так вот, что он умер. Нам сказали, что у него началось воспаление легких, и оно переросло в острый менингит. Где тело моего сына, я не знаю”, – говорит мама Николая.

Сколько людей уже умерло в плену даже сосчитать невозможно — большинство не имеет никакой связи с родными. Бойцы возвращаются крайне истощенными, в плену не получают лечения.

Что на самом деле произошло с Николаем Самойленко и где он похоронен - до сих пор неизвестно. Украина постоянно отправляет запросы по поводу тел погибших в плену, периодически обмен телами происходит, но в случае с Николаем — никакой информации

Семья Николая надеется, найдется способ, как перезахоронить тело Николая в родном селе Донецкой области. А еще, что его собратьев все же внесут в списки на обмен и они возвратятся домой живыми.

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