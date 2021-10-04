Умерла из-за стресса: подробности смертельного пожара в больнице Белой Церкви

Пожар вероятно произошел из-за электропростыни.

Пожар в больнице в Киевской области: сегодня утром в Белой Церкви занялось в городской больнице. Есть информация об одном погибшем человеке.

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Об этом 4 октября говорится в сюжете ТСН.14:00.

Информация о погибшей женщине подтвердилась. Кроме этого, в пожаре пострадал еще один человек.

На рассвете загорелось в палате в гематологическом отделении. Запах дыма почувствовала одна из медсестер, которая предоставляла помощь пациентке, которой ночью стало плохо. Она начала забегать в палаты поочередно и в одной из них увидела горящую кровать. До приезда спасателей гасить пламя и эвакуировать пациентов начали медсестры, некоторые даже вывозили на креслах-каталках. Но одна из тяжелых пациенток, 74-летняя женщина, которая недавно перенесла инфаркт, во время эвакуации умерла. Это, говорят врачи, может быть связано со стрессом.

Точную причину смерти женщины выясняют. Пострадал при пожаре еще и 76-летний мужчина, в палате которого и загорелось. По информации спасателей — замкнуло электропростынь на кровати, где он спал. Это простыню накануне вечером ему принес его сын, поскольку в больнице пока не отапливается и больной жаловался, что ему холодно. То, что здесь в госпитале действительно не очень тепло — признают и врачи. Примерно 16 градусов — такая температура в помещении. При этом, говорят, следят, чтобы больные не приносили обогревателей.

Новости Украины: в Белой Церкви загорелась городская больница

Точную причину пожара сейчас выясняют. В самом отделении сейчас убирают и в ближайшее время сюда должны вернуть больных, потому что сейчас они расселены по другим отделениям. А еще здесь ждут отопления. Его по распоряжению городской власти должны включить сегодня.

Напомним, в Белой Церкви утром 4 октября произошел смертельный пожар в больнице № 1.

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