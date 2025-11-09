Умерла самая старшая роженица Украины Валентина Подвербная — что известно

Валентина Подвербная с дочерью. Архивное фото

Реклама

В Чернигове на 81 году жизни скончалась старейшая роженица Украины Валентина Григорьевна Подвербная.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщила черниговская общественная деятельница Оксана Туник-Фриз.

«Смерть подтверждена. Причиной послужили возраст и болезни. Занимаемся организацией похорон», — сообщила нам Туник-Фриз.

Реклама

Валентина Пидвербная известна тем, что родила дочь в 65 лет, она забеременела путем искусственного оплодотворения. 14 лет назад она родила дочь.

Некоторое время назад произошел громкий скандал в семье Подвербных — дочь Подвербной, Анна, сообщала в соцсетях, что живет в антисанитарных условиях, что мать рвет на нее одежду.

После этого в квартиру Подвербных приехали правоохранители и соцслужбы, изъяли ребенка. В августе 2023 года соцработница рассказала, что Валентина Пидвербная и ее 12-летняя дочь налаживают общение.

Сейчас девочка живет с опекуном.