Умерла учительница Марина Марченко из известного мурала в Авдеевке: "Не дождалась возвращения домой"

Накануне перестало биться сердце авдеевской учительницы Марины Григорьевны Марченко - она была символом Авдеевки, глазами, которые видели войну.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Марина Григорьевна преподавала украинский язык в тамошней, теперь уже полностью разрушенной школе, была любимицей детей. И именно она стала прототипом для мурала, который нарисовали на разбитой 9-этажке, которую местные называли «разукрашка».

Ее изобразил австралийский художник Гвидо ван Гелтен. Взгляд педагогини был направлен в сторону Донецкого аэропорта. А рядом - была надпись "Боже, храни Авдеевку". Марина Марченко - очень любила свой родной город, но вынуждена была эвакуироваться в 2022 году. Ведь ее дом был разрушен. Возле дома с ее муралом еще раньше был ранен ее муж, с которым они очень любили петь вместе.

Марина Марченко

"Война кардинально изменила жизнь Марины Григорьевны. С 2014 года Авдеевка оказалась под обстрелами, учительница вынуждена была работать в условиях постоянной опасности. Несмотря на страх и сложности, она оставалась в городе, помогая детям получать знания даже под грохот снарядов. Ее дом был разрушен, а Авдеевка оказалась под постоянными атаками. Она переехала в Днепропетровскую область, где нашла временное пристанище. К большому сожалению, Марина Григорьевна умерла в Днепре, так и не дождавшись возвращения домой", - отметили в Донецкой ОГА.

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