Скончалась Валентина Подвербная: что известно о старейшей роженице Украины и какая судьба ее дочери

Умерла Валентина Подвербная / © ТСН

Вчера в Чернигове в собственной квартире нашли мертвой старейшую роженицу Украины Валентину Григорьевну Подвербную. Она скончалась на 81-м году жизни. Похоронят ее сегодня.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua местная общественная деятельница и волонтер Оксана Туник-Фриз, которая принимает участие в жизни 14-летней дочери Подвербной Ани, о смерти Подвербной-старшей стало известно следующим образом: «Аня (она живет со своей опекуншей — Ред.), как обычно, пришла навестить Валентину Подвербную, но на этот раз никто в квартире не откликнулся. Аня подумала, что мать просто уснула и не слышит. Она очень волновалась. Впоследствии в квартиру, расположенную на втором этаже, через окно проникли сотрудники ГСЧС. На место прибыли сотрудники полиции. Когда она узнала о том, что мама умерла, то начала плакать, начала вспоминать, какой мама была при жизни. Валентина Подвербная была в постели. Вероятно, она легла спать и не проснулась. Когда именно она умерла — сказать сложно. Я забрала ребенка оттуда, мы пошли в кафе, где была возможность успокоить Аню».

Похороны Валентины Подвербной пройдут сегодня при содействии местных властей и волонтеров.

«Вероятно, в 13 или 14 часов», — уточнила Оксана Туник-Фриз.

По ее словам, в последнее время Валентина Подвербная была в тяжелом физическом и ментальном состоянии.

«Создавалось впечатление, что ее жизнь заканчивается. Она тянула ноги, была слабенькой. Аня нам сказала, что с мамой что-то происходит и происходит очень быстро», — говорит Туник-Фриз.

Как оказалось, смерть Валентины Подвербной сейчас живо обсуждают в соцсетях — сотни черниговчан и жителей других регионов высказали свое мнение по поводу последних лет Подвербной и судебных процессов, во время которых женщина пыталась вернуть себе дочь.

«Сколько грязи свалилось на эту женщину за последние 15 лет, за то, что она попыталась быть счастливой. Пусть ее дочь будет счастлива», — написала одна из сотен тех, кто прокомментировал смерть Подвербной-старшей.

На этот комментарий другая пользовательница ответила так: «Она хотела быть матерью».

В свою очередь, отдельные корреспонденты высказали мнение, мол, ребенок якобы не оценил свою маму.

В то же время ряд пользователей отметили, что Подвербная слишком поздно родила ребенка, в 65 лет, и таким образом предполагалось, что в подростковом возрасте девочка останется без мамы.

Валентина Подвербная: как складывалась ее жизнь

Полтора года назад, в июне 2024 года, Валентина Подвербная в интервью для ТСН.ua впервые и откровенно рассказала о своей сложной и иногда трагической биографии.

«Я родилась 14 апреля 1945 года в Чернигове. Моя мама была участником войны. Я работала медсестрой, потому знала о том, что существует искусственное оплодотворение. Будучи молодой, я была замужем, но смысла никакого от этого не было. Тогда мне был 21 год. Сама рассталась с мужем. Деньги на искусственное оплодотворение собирала несколько лет. Откладывала, зарабатывала благодаря тому, что торговала на рынке. Продавала консервы, продукты. Я очень хотела ребенка, а когда родила, то моему счастью не было предела. Дочь была и есть для меня смыслом жизни. Кроме нее, у меня никого нет. Ни родственников, ни друзей», — рыдая, рассказывала Валентина Подвербная.

И добавляла: «Мне очень тяжело без нее. Меня наказали, забрав дочь от меня».

О своей дочери Валентина Подвербная говорила, что безгранично любит ее, но в то же время характеризовала так: «Куда ветер дует — туда она и идет. Что ей скажут, то она и слушает. Как это — забрать, забрать моего ребенка. Я ее родила!».

Во время последних интервью Подвербная с особым вниманием отмечала, что делает ремонт в квартире, потому что не оставляет надежды, что когда-то, несмотря на судебные решения об отнятии ребенка, Аня все же к ней вернется и увидит хорошие условия. Ремонт женщина делала очень медленно — она говорила, что пенсия у нее маленькая, а стоимость современных стройматериалов огромна.

Свое последнее интервью для ТСН.ua Валентина Подвербная дала утром 15 сентября этого года.

Тогда она рассказала нам с грустью в голосе, что почувствовала, что в ближайшем будущем дочь уже не вернется жить с ней, поэтому решила доделать ремонт, чтобы пожить в нормальных условиях.

В свою очередь, жизнь Ани Подвербной в последнее время тоже изменилась. По словам ее опекунши Елены Ятченко, девочке была сделана важная операция на глазах, ребенок открыл в себе музыкальный талант, живет в комфортных условиях, имеет свою отдельную комнату. По словам Елены Ятченко, всего этого раньше у Ани не было.

История семьи Подвербных: что известно

Одним из последних важных событий в жизни Валентины и Анны Подвербных было то, что в конце мая этого года Новозаводской районный суд Чернигова постановил отобрать девочку у ее 80-летней мамы Валентины Подвербной.

Своим решением суд постановил отобрать несовершеннолетнюю Анну Подвербную у матери Подвербной Валентины Григорьевны без лишения последней родительских прав до достижения Подвербной-младшей восемнадцатилетнего возраста, то есть сроком до 22 февраля 2029 года.

Об Ане Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Григорьевна родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Весной 2023 года, когда Подвербной-младшей было полных 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых рассказала о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней — царапает, обижает, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры.

Сразу после этого в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенка забрали и направили в больницу для обследования, а затем перевели в реабилитационный центр.

По состоянию на данный момент Аня Подвербная живет вместе со своей опекуншей Еленой Ятченко. Последняя работает швеей, проживает также в Чернигове и, как она говорит, настроена помочь этому ребенку найти себя.

В свою очередь врач, который 14 лет назад делал Подвербной искусственное оплодотворение, рассказывал ТСН.ua, что после скандала с этой роженицей репродуктологи получили рекомендацию не делать искусственное оплодотворение женщинам старше 55 лет. От официальных комментариев врач тогда отказался, мотивируя это тем, что по делу Подвербной шли судебные разбирательства. В медицинских кругах лишь добавили, что Подвербная очень просила сделать ей искусственное оплодотворение, потому что родить ребенка было ее мечтой. Она, даже когда была беременной, торговала консервами, чтобы собрать деньги до рождения ребенка.