Умиляли миллионы и возмутили россиян: признание раненого бойца подорвало Сеть

Новый год пара планирует встретить уже как супруги, а сразу после победы сыграть свадьбу.

Видео сватовства едва выжившего под обстрелом 24-летнего гранатометчика из Ровенщины и его невесты из Волыни набрало в Сети миллионы просмотров и сотни тысяч предпочтений, однако из-за жалоб россиян его заблокировали, говорится в ТСН.

История Светланы из Волыни и 24-летнего гранатометчика из Ровенской области напоминает сценарий фильма… Познакомились они в Луцке незадолго до полномасштабного вторжения. В ресторане, где разными компаниями праздновали Новый год. “Я к ней подошел, слово за слово. А через несколько месяцев друг без друга уже не представляли и дня”, — рассказывает Сергей.

Сергей воевал на нуле в Николаевской области, а Светлана — фельдшерка скорой — ждала своего воина. Как-то в конце июля он не позвонил по телефону. “Так как мгновение, все красное, ничего не понимаешь, все горит. Оторвало сразу левую ногу, сильно была травмирована правая, глаз”, — рассказывает о своем ранении Сергей.

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Двое товарищей бойца погибли, а он попал в госпиталь. Светлане позвонил как только пришел в себя. "Я просто думала и благодарила Бога, что он жив остался", — вспоминает девушка.

Светлана поддерживала любимого, пока у него была куча операций, ампутация правой ноги, месяц в реанимации. "Нет у меня ног, но все равно, она сильно за меня переживает, любит", — радуется боец.

Сначала хотел предложить замуж, как закончит лечение, а потом понял – нечего тянуть. "Хотелось бы на руки взять, понести, знаете, как оно все, но стану на протезы и буду носить на руках", — уверяет он.

Сергей сделал предложение, Светлана обрадовалась, хотя были и те, кто ее отказывал связывать жизнь с травмированным воином. "Да ты еще молода, ты не понимаешь куда ты лезешь, ты должна понимать, что это на всю жизнь", — рассказывали ей.

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Уже через две недели семья девушки принимала сватов. Сестра Сергея сняла сватовство и выставила в Сеть. "Я просто хотела показать пример, что на этой жизни не заканчивается, что люди и без ног могут жить и планировать свое будущее", — убеждает девушка.

За день видео набрало почти 3 миллиона просмотров, но вдруг страницу заблокировали из-за массовых жалоб россиян. Но любовь не заблокировать, говорят родственники невест. Родители Светланы гордятся будущим зятем, а их сваты – невесткой.

Новый год пара планирует встретить уже как супруги, а сразу после победы сыграть свадьбу. Счастливый жених хочет пожелать всем украинцам. "Главное — не падать духом. 2Победа все равно будет за нами, это неизбежно, скоро. Все будет Украина”, – убеждает он.

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