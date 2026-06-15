Умоляла сбросить скорость, а водитель игнорировал: пассажирка такси шокировала деталями жуткого ДТП в Киеве

Юлия Волковская — пассажирка такси, которое устроило смертельное ДТП в Киеве 5 июня

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Пассажирка такси, водитель которого устроил в смертельное ДТП на Караваевых дачах в Киеве, рассказала о минутах перед аварией. Юлия Волковская утверждает: водитель «Мерседеса» Павел Плешивцев не потерял сознание, зато игнорировал просьбу сбросить скорость, отвлекаясь на телефон.

Об этом женщина рассказала в комментарии ТСН.

Волковскую — единственного свидетеля смертельного ДТП на Соломенке — сегодня выписывают из больницы, но она не может ходить, ведь получила многочисленные переломы. Женщине сделали операцию, и она требует длительного восстановления.

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Юлия вспоминает, что водитель такси Плешивцев на первый взгляд показался ей вполне адекватным, был инициатором разговора. Во время движения ему кто-то позвонил, после чего мужчина взял телефон в руки, якобы держал так на протяжении всей поездки и в то же время начал неконтролируемо увеличивать скорость легковушки.

«Шутил. Я села в такси на правое сиденье машины. Мы пошутили о детях. Выехали, буквально несколько минут — и он начал разгонять машину, я не знаю, для чего, ехать в шахматном порядке, обгоняя, вставая вот так, как в мультиках или на гонках в игре», — поделилась Волковская.

Версия, что водитель хотел похвастаться перед ней — не вполне правдива, говорит женщина, ведь во время поездки она была занята своими делами в телефоне и даже не сразу поняла, что авто несется на бешеной скорости.

«Я не среагировала, потому что мне нужно было ответить по дороге в телефоне. Я наклонила голову. Ему тоже кто-то позвонил. Он взял телефон с панели. Больше не помню, что он его ставил туда. То он отвечал на звонок. А потом я обратила внимание, что у меня улетело зеркало с моей стороны. Я говорю: «Что ты творишь?» Он на меня не обращал внимания«, — рассказала Юлия.

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Она подчеркнула, что водитель не потерял сознание и никуда не падал. Он держался за руль и не обращал на пассажирку внимания.

«И здесь я уже слышу — машину бьет. Я закрыла глаза. И уже я торможу собой. Я упала и лежала на асфальте на горячем. Сознания ни разу не теряла до самой операции. То есть вот так произошло», — добавила Волковская.

Смертельное ДТП на Соломенке в Киеве — что известно

Напомним, что смертельное ДТП на Соломенке произошло 5 июня. «Мерседес» на бешеной скорости на плавном повороте автострады хотел обогнать машины по полосе для общественного транспорта, но влетел в подземный пешеходный переход, по которому шли люди. Тогда погибли четыре человека, среди них 12-летний Гриша Глушич, который как раз возвращался из школы домой. Его родители накануне посетили Юлию в больнице. У них есть общий адвокат и в дальнейшем они будут вместе отстаивать справедливое наказание для виновника трагедии.

8 июня суд в Киеве взял под стражу на 60 суток без права залога водителя, повлекшего смертельное ДТП. Подозреваемый участвовал в заседании лежа, и утверждал, что потерял сознание за рулем.

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