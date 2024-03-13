Умоляли о кесаревом сечении: на Хмельнитчине после 16 часов тяжелых родов умер младенец

Супруги из Хмельницкой области обвиняют медиков в смерти своего новорожденного сына. Мальчик появился на свет в Каменец-Подольском перинатальном центре, но не выжил. Вывод патологоанатомов – тяжелая асфиксия, то есть, удушение.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Роды у Виктории длились 16 часов

Супруги Дмитрий и Виктория своего первенца ждали 9 лет. Виктория сразу стала на учет, не пропускала ни одного обследования. Анализы были идеальные.

Рожала Виктория в Каменец-Подольском перинатальном центре. 16 часов продолжались роды. Муж говорит - Виктория была обессилена и едва в сознании. Но просьбы о кесаревом сечении врач как будто не слышала.

Впоследствии патологоанатом скажет - мальчик родился живым. Умер из-за тяжелой асфиксии. Отец, который не выходил от роженицы, уверяет - к реанимационным мероприятиям врач была не готова.

Дмитрий и Виктория

Когда Виктории и Дмитрию выдали выписку из перинатального, они глазам не поверили - у роженицы диагнозы, о которых до сих пор и намека не было.

"Она нам подописала, что имела сахарный диабет, ожирение", - говорит отец младенца Дмитрий Половинка.

Что говорят медики

В перинатальном ситуацию комментирует руководство - мол, врач, принимавшая у Виктории роды, заболела. Говорят: так называемая "патолого-анатомическая конференция" пришла к выводу - выявить и предупредить внутриутробную гипоксию у младенца, было невозможно. Поэтому о врачебной ошибке, считают коллеги, речь не идет. Правда, вопрос о якобы вымышленных роженице диагнозах, становится для спикеров полной неожиданностью.

"На сегодняшний день еще продолжаются определенные следственные действия. Ожидаем окончательного заключения судмедэкспертизы", - говорит директор больницы Борис Сирота.

Больница, в которой произошла трагедия

В полиции расследуют дело

В полиции также открыли производство и расследуют смерть младенца. Там говорят - это не единственное уголовное производство в отношении врачей этого перинатального центра. Был случай, когда ребенок умер также во время родов.

В случае со смертью сына Виктории и Дмитрия, говорят в полиции, тоже рассчитывать на быстрое расследование не стоит. Экспертизы делаются за пределами Каменца-Подольского. А юристы добавляют - медицинские дела часто безнадежны, потому что и следователи, и судьи слабо знакомы со сроками, диагнозами, протоколами.

Медицинский юрист дала советы пострадавшим из-за врачебной халатности

"Судьи так же, когда к ним каждый раз попадает такое дело, думают: ну почему я?! И таким образом, чтобы не сделать что-то не так, оттягивают и оттягивают", - говорит медицинский юрист Зоряна Скалецкая.

И врачи этим пользуются - говорит медицинский юрист Зоряна Скалецкая. А еще сказывается корпоративная солидарность - к коллегам снисходительны, даже если видят врачебную ошибку. Поэтому самый первый совет специалиста, просить у медиков не выписку - документацию. При этом не провоцировать с ними конфликта.

А еще пострадавшим стоит обратиться с жалобой в национальную службу здоровья, чтобы там провели свое расследование. Оно имеет все шансы быть беспристрастным, ведь на кону деньги - которые не получит или вынуждена будет вернуть больница в случае выявленной ошибки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Трагедия после родов: родители обвиняют врачей в смерти их новорожденного сына

Напомним, в областной детской клинической больнице Одессы медики спасли жизнь младенцу шести месяцев, который проглотил пружину от заколки для волос.

Читайте также: