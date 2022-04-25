"Умрет Путин, могут убить и Кадырова": Анзор Масхадов о войнах в Чечне и Украине и мирном договоре с РФ

"Умрет Путин, могут убить и Кадырова": Анзор Масхадов о войнах в Чечне и Украине и мирном договоре с РФ

Анзор Масхадов – сын законно избранного президента Ичкерии Аслана Масхадова, убитого спецподразделением ФСБ в 2005 году. После смерти отца и захвата Ичкерии он живет в Евросоюзе и критикует кадыровский режим в Чечне.

Анзор Масхадов приехал в Киев, чтобы встретиться с местными политиками. Он хочет помогать украинцам в войне против России.

В эксклюзивном интервью ТСН он рассказал о первой и второй войне России с Чечней, вспомнил, кто такие кадыровцы, и рассказал, почему их называют клоунами.

Как вы реагируете на события в Украине?

Болезнено. Также, как они вторгались к нам, в нашу республику, точь-в-точь те же события. Эти колонны войск, эти обстрелы, тактические ракеты, то есть такие же удары были, бомбы. И когда мы видим вот эти картины, какая это трагедия, которая происходит здесь в Украине, тоже самое происходило у нас. У них причина была такая же, как и против Украины – "нацисты", то есть нас обвиняли в том, что мы притесняли русское население.

У нас было похуже. Почему? Потому что мы воевали без всякой поддержки оружием, словом, можно сказать с автоматом Калашникова и РПГ. По самолетам стрелять было нечем, люди стреляли из автомватов.

Вы уже были совершеннолетними и воевали в Чечне вместе с Кадыровым. Скажите несколько слов о нем.

Да, действительно я участник первой русско-чеченской войны. Да, в СМИ говорят, что Кадыров якобы воевал, но нет, он не воевал. Он ходил со своим отцом, его отец был муфтием, а он был, как охранник его, как бы так. Его отец выступал на митингах, призывал к войне против русских. Вы, наверное, слышали, что Кадыров говорил, что каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы решить проблему с Россией, то есть призывал к джихаду.

Был ли Ахмад Кадыров ФСБшником?

Он был. Еще с тех пор, когда учился в Бухаре. Начал с КГБ, затем ФСБ. То есть давно работает. И мы помним, как он пытался развязать внутричеченскую войну в межвоенный период – 96-99 годов – чтобы мы начали между собой стрелять, а затем чтобы русские войска вторглись, как миротворцы.

Анзор Масхадов эксклюзивно рассказал о первой и второй чеченских войнах

А кадыровцы действительно так страшны, как о них рассказывают?

Их так преподнесли, как будто это какие-то элитные войска, будто они что-то могут. Нет, они не могут. Я их просто прямо назову трусами. Потому что они обучены этим зверствам над своим населением. В событиях этой войны, насколько я знаю, они находятся в тылу. И снимают видеоролики, поэтому называют их тиктокерами. Кто-то там со светофором воюет, стреляют на видео.

В Буче Кадыров вроде бы был, в Мариуполе даже сфотографировался на фоне русской бензоколонки. Что чеченцы думают по этому поводу?

Мы смотрим на него, как на клоуна. Я уверен, он не посмеет поехать туда, где идет война, и я уверен, что его окружение туда не пустит, где опасно, где бомбят, где стреляют. Потому что они не хотят потерять этого человека.

Говорят, он плохо говорит по-чеченски?

Я иногда даже не понимаю, когда он говорит по-чеченски. О его языке… Мне вообще кажется, что человек психически болен, или что-то не то с головой. Когда он говорит, действительно непонятно, что он хочет сказать. Сформулировать мысль и сказать это ему сложно или он не может.

Достаточно ли сейчас в Чечне силы в оппозиции, чтобы на фоне происходящих сейчас событий провести какую-то революцию?

Я считаю, что достаточно.

Чего не хватает?

Горький опыт в том, что мы воевали без поддержки. Я благодарю Бога, благодарю этого время, что наконец-то настал тот час, когда люди поняли, кто на самом деле является террористом и самым опасным человеком, если он человек, — я о Путине, потому что он обвинил нас в терроризме.

Есть ли шанс у Кадырова после смерти Путина занять его место?

Я не думаю. Я в это не верю.

Он же такой разрекламированный...

Разрекламированный, но я не думаю, что есть такие планы. Не верю в это.

А вообще совершить какой-нибудь переворот? Умрет Путин, и начнется: есть наследник Шойгу, Медведев, глава ФСБ и даже Кадыров. Возможно, это может быть такая же история, как после смерти Сталина, – кто раньше всех. В таком случае Кадырова могут, как Берию...?

Я понимаю, о чем вы, но я уверен, что у них уже есть план. К примеру, если не будет Путина, то кто будет за ним? Там все, я думаю, расписано. И может быть такое, что умер Путин, убивают и Кадырова.

Если Украина победит Россию, то какова вероятность того, что Чечня, Ичкерия, поднимется?

Тогда мы все вернемся домой, чеченцы, и разберемся у себя. То есть будет возвращение той нашей Ичкерии, чего мы ожидаем. Мы тоже ждем. Я скажу, что половина нашего народа уехала в другие страны. И мы знаем, что придет день, и мы вернемся на свою родную землю, где не будет путинского режима, где не будет этих преступников, диктаторского режима. И надеемся на это, на крах России. На крах путинского режима.

Ваш отец подписал мирный договор с Россией и РФ его практически сразу нарушила. Стоит ли Украине сегодня подписывать тоже самое?

В наших интересах было хоть на один день остановить войну. Чем раньше, тем лучше, потому что каждый день они убивали мирных жителей. А по поводу переговоров я скажу, что мы чеченцы говорим такие слова, которые сегодня подходят: "Русский человек меняет свое мнение 9 раз в день". Сегодня он согласится и сегодня же изменит свое мнение. Мы сегодня им не верим.

Украине следует заключать мирный договор, или идти до конца?

Не верьте, не верьте. Я, конечно, надеюсь, что мир наступит на этой земле и чем быстрее, тем лучше. Я очень надеюсь, никому не нужна эта война. Надо задуматься и о будущем, которое Россия подготовила еще. Что они подготовят через год или через 5 лет.

Моего отца убили в то время, когда он остановил войну в одностороннем порядке. И представляете – Россия идет на такую подлость, она убивает нашего президента. Кстати, все наши президенты, все наши лидеры убиты во время войны.

Фактор Кадырова: как Путин пытается запугать украинцев

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