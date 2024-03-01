"Умышленное преступление": в Сумах суд отправил за решетку уклониста, который сам воспитывал ребенка

Украинские суды все чаще отправляют за решетку уклоняющихся от мобилизации.

На днях Ковпаковский районный суд города Сумы признал виновным мужчину в уклонении от мобилизации, который фактически сам воспитывает малолетнего ребенка. Согласно приговору суда, уклонист отправлен на три года в тюрьму.

Почему так произошло — об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

В документе отмечается, что летом прошлого года уроженец села Низы Сумского района прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе.

Через два дня после прохождения комиссии мужчина получил боевую повестку, но в указанное время не прибыл для отправки в воинскую часть и не сообщил причину своей неявки.

Дело дошло до суда, где мужчина сообщил, что в армии он не служил, боевого опыта нет и побоялся. К этому мужчина добавил, что обращался в суд с заявлением об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка, однако ему было отказано в этом.

Также на суде обвиняемый добавил, что у него есть жена, но она работает в Польше, в Украину возвращается время от времени, поэтому ребенка он воспитывает самостоятельно, а когда нужно идти на работу, оставляет ребенка у бабушки.

Как отмечается в судебном приговоре, обвиняемый "не уверен, что в случае получения повестки повторно снова не уклонится от призыва ".

Кроме того, в вердикте суд отметил следующее: "Суд не может признать искреннее раскаяние обвиняемого обстоятельством, смягчающим наказание, поскольку в судебном заседании он объяснил, что в ТЦК он больше не обращался и не намерен проходить военную службу, то есть не принимал и не намерен принимать каких-либо меры по минимизации последствий совершенного им уголовного правонарушения".

В приговоре судья написал и о том, почему не назначил мужчине условный срок, как это часто бывает в подобных ситуациях:

"При этом с учетом ситуации, сложившейся в стране вооруженной агрессией РФ и конституционной обязанностью каждого гражданина по защите Родины, совершенное умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление беспорядка и безнаказанности, во время введенного на всей территории Украины военного положения и мобилизации".

Кроме того, судья резюмировал: " Более того, освобождение от отбывания наказания с испытанием фактически будет предоставлением ему отсрочки от призыва по неопределенным законом основаниям ".

Приговор Ковпаковского райсуда Сум. Скриншот.

Как следствие – мужчина получил три года тюрьмы. Также судья распорядился немедленно взять обвиняемого под стражу в зале судебного заседания. О судьбе ребенка в приговоре речь не идет.

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