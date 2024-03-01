"Умышленное преступление": в Сумах суд отправил за решетку уклониста, который сам воспитывал ребенка

Мужчину взяли под стражу прямо в зале судебного заседания.
Украинские суды все чаще отправляют за решетку уклоняющихся от мобилизации.
На днях Ковпаковский районный суд города Сумы признал виновным мужчину в уклонении от мобилизации, который фактически сам воспитывает малолетнего ребенка. Согласно приговору суда, уклонист отправлен на три года в тюрьму.
Почему так произошло — об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.
В документе отмечается, что летом прошлого года уроженец села Низы Сумского района прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе.
Через два дня после прохождения комиссии мужчина получил боевую повестку, но в указанное время не прибыл для отправки в воинскую часть и не сообщил причину своей неявки.
Дело дошло до суда, где мужчина сообщил, что в армии он не служил, боевого опыта нет и побоялся. К этому мужчина добавил, что обращался в суд с заявлением об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка, однако ему было отказано в этом.
Также на суде обвиняемый добавил, что у него есть жена, но она работает в Польше, в Украину возвращается время от времени, поэтому ребенка он воспитывает самостоятельно, а когда нужно идти на работу, оставляет ребенка у бабушки.
Как отмечается в судебном приговоре, обвиняемый "не уверен, что в случае получения повестки повторно снова не уклонится от призыва ".
Кроме того, в вердикте суд отметил следующее: "Суд не может признать искреннее раскаяние обвиняемого обстоятельством, смягчающим наказание, поскольку в судебном заседании он объяснил, что в ТЦК он больше не обращался и не намерен проходить военную службу, то есть не принимал и не намерен принимать каких-либо меры по минимизации последствий совершенного им уголовного правонарушения".
В приговоре судья написал и о том, почему не назначил мужчине условный срок, как это часто бывает в подобных ситуациях:
"При этом с учетом ситуации, сложившейся в стране вооруженной агрессией РФ и конституционной обязанностью каждого гражданина по защите Родины, совершенное умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление беспорядка и безнаказанности, во время введенного на всей территории Украины военного положения и мобилизации".
Кроме того, судья резюмировал: " Более того, освобождение от отбывания наказания с испытанием фактически будет предоставлением ему отсрочки от призыва по неопределенным законом основаниям ".
Как следствие – мужчина получил три года тюрьмы. Также судья распорядился немедленно взять обвиняемого под стражу в зале судебного заседания. О судьбе ребенка в приговоре речь не идет.
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