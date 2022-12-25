Уничтожат еще до выхода в видимую зону: бойцы показали, что ждет врага в Киевской области

На фоне растущей угрозы повторного наступления из Беларуси украинские военные продолжают не только внимательно следить за действиями врага, его перемещениями и заявлениями, но и усиленно готовиться к обороне, говорится в ТСН.

Когда бойцам поступает сообщение, обучающее, но о наступлении врага, в готовность приводят все подразделения сил обороны из разных родов войск. “Сейчас будет производиться отражение противника. Что касается поданной информации, количество около 10 человек”, — сообщают военным.

Речь идет о группе ДРГ, как правило враг такую отправляет, чтобы отвлечь часть наших сил. Которая в этот момент уже должна следить за небом — за ДРГ сразу в наступление идут вражеские вертолеты с десантом. Встретить их берутся с нескольких сторон. “Мы держим направление. Противник не сможет не только пройти, но даже выйти в видимую зону, потому что мы его уничтожим”, — говорят в командовании.

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Впрочем, эти бои могут длиться целый день, если противник направит сюда множество сил. К этому готовы наши минометчики. Свою подготовку они не прекращают даже ночью. В их задачу входит сдерживать врага, а также освещать световыми минами поле боя.

Пока в одном секторе одни ребята будут уничтожать оккупанта, другие - будут готовить для них артиллерийское подкрепление. Предварительно приведя, даже среди ночи, нужны переправы через реки. “По приказу мы развернули свои пушки на огневых позициях по прикрытию работы нашей пехоты. Сейчас пушки приведены, готовы к бою. Задача артеллеристов самоходных батарей – это в первую очередь очень быстро занять огневые позиции. Четко, без лишних затрат снарядов, отработать и оставить огневые позиции”, — рассказывает военный Сергей.

Надоедать враг на протяжении всего наступления обязательно будет и беспилотниками, часть из которых разведывательные, другие — с боеприпасом, как иранские "Шахиды". Наши бойцы и к этому готовы.

Первые задачи врага, кроме самого продвижения в наш тыл, будут захваты определенных стратегических объектов, и именно на недопущении этого сегодня сосредоточены продолжения наших военных.

“Слаженные и четкие действия защитников показали их готовность к адекватному противодействию в случае, если враг будет пытаться осуществить захват этого объекта. Но нет предела совершенствованию практических навыков и умений нашего личного состава. Командиры будут продолжать эти тренировки и в дальнейшем для доведения действий подчиненных к автоматизму”, — говорит командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

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