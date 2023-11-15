Уничтожают даже с пулемета "Максим": как ВСУ готовлятся к массированным ударам беспилотниками

Число ударных беспилотников, которые Россия запускает по гражданским объектам и городам Украины, растет. За последние 10 дней Силы обороны зафиксировали полторы сотни дронов-камикадзе, в основном типа "Шахед". За октябрь их было около 500. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это количество может увеличиться. Украинские же защитники готовятся к сбиванию дронов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

ВСУ регулярно тренируют сбивать дроны

ТСН побывала на одном из украинских полигонов, где тренируются украинские военные, чтобы сбивать ударные дроны. Обзор учебной цели проводит командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, приехавший увидеть, как упражняются мобильные огневые группы, охотящиеся на вражеские дроны.

Огонь сейчас вели те, кто учатся. Группы сформированы так, что часть команды - новички, часть - опытные бойцы. Оценку выполненному заданию дают высокую.

Боец "Курсант" защищает украинское небо на Сумщине. Его экипаж несколько дней назад обезвредил вражеские дроны.

"Группы наши круглосуточно дежурят", - говорит "Курсант".

"Курсант"

Как и чем сбивают вражеские дроны

Кроме пулеметов, автоматов или зенитных установок у бойцов есть прожекторы и тепловизионщики. К учениям сегодня привлечены мобильные огневые группы на базе как военных грузовиков, внедорожников, так и гражданских джипов. Также дроны сбивают с спаренных пулеметов "Максим".

"Эти пулеметы поражают противника, а там нет разницы с чего это делать. Главное, что это оружие работает", — говорит старший солдат 163 бригады ТРО ВСУ Олег Пирковский.

Тренировки мобильных групп

Почему воины должны улучшать свои навыки

И хотя все огневые мобильные группы постоянно задействованы в обороне нашего неба, улучшают свои навыки на полигонах регулярно.

"Чтобы быть уверенным, что каждая цель врага будет сбита, мы постоянно проводим работу по повышению их готовности. Минимум раз в месяц все мобильные огневые группы отрабатывают учебные вопросы, чтобы в настоящей боевой обстановке все решалось очень эффективно", — говорит командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

Работа мобильных групп

К боевой выучке на постоянной основе привлекают бойцов из всех регионов, особенно тех, где угроза враждебных БПЛА наибольшая.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Воины ПВО учатся сбивать "Шахеды" на фанерных "самолетах"! Видео с УЧЕБ мобильных огневых групп!

Напомним, Игнат рассказал, чем Россия будет атаковать Украину.

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